Coronavirus: quand le racisme est encore plus contagieux

Le nouveau coronavirus s’est répandu en transportant avec lui de la xénophobie et les communautés asiatiques dans le monde entier subissent maintenant peur et suspicion.

En Australie, dans la région de la Gold Coast, un patient a refusé de serrer la main de sa chirurgienne, Rhea Liang, invoquant le danger de contracter le virus. Elle a d’abord été choquée puis, après avoir raconté l’incident sur Twitter, elle a réalisé qu’il était loin d’être unique.

De plus en plus d’Asiatiques doivent affronter des discours antichinois, qu’ils aient été ou non en contact avec le virus ou qu’ils se soient rendus ou pas dans les zones où a commencé l’épidémie de pneumonie virale.

En Italie, des touristes chinois se sont fait cracher dessus à Venise, selon des informations de presse. Une famille de Turin a été accusée de transmettre la maladie. Des mamans de Milan ont appelé sur des réseaux sociaux à rester éloigné des enfants et des commerces chinois.

