Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Plus de 11 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Plus de 530 000 morts

La pandémie a fait au moins 530 865 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 11 millions de cas d’infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 129 676 décès. Suivent le Brésil (64 265), le Royaume-Uni (44 198), l’Italie (34 854) et le Mexique (30 366), dont le bilan dépasse désormais celui de la France (29 893).

Record de décès en Iran...

Le ministère de la Santé iranien a annoncé dimanche 163 morts supplémentaires dus à la maladie COVID-19, soit le nombre officiel de décès quotidiens le plus élevé en Iran depuis le début de l’épidémie.

Le précédent record quotidien, de 162 morts, avait été annoncé lundi. Avec plus de 11 400 décès, l’Iran est le pays le plus durement touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

... et de contaminations au Maroc

Le Maroc a annoncé 698 nouveaux cas de contamination, soit son bilan quotidien le plus élevé, après l’apparition d’un nouveau foyer épidémique dans une usine de conserve de Safi (sud), ville portuaire à vocation industrielle dont les quelque 300 000 habitants ont été soumis dans la nuit de samedi à dimanche à un confinement total.

Ces nouveaux cas portent le bilan total à 14 132 officiellement recensés, depuis début mars, dont 234 décès et 9 410 guérisons, selon le ministère de la Santé.

Président ghanéen à l’isolement

Le président du Ghana Nana Akufo-Addo, testé négatif à ce stade, a pris la décision «par mesure de précaution» de s’isoler pendant 14 jours suite à l’apparition d’au moins un cas d’infection à la COVID-19 dans son entourage, ont indiqué ses services dimanche sur Twitter.

Le Ghana recensait vendredi officiellement 18 000 cas de coronavirus et 117 décès et les autorités ont mis en place des mesures d’auto-isolement, de distances sociales et de port du masque après la levée d’un confinement strict.

Décès d’une actrice égyptienne

Renommée dans tout le monde arabe, l’actrice égyptienne Ragaa al-Guiddawi a été emportée dimanche par la maladie COVID-19 à l’âge de 81 ans, a annoncé le syndicat national des comédiens.

À l’affiche de plus de 380 films, pièces de théâtre et feuilletons télévisés, elle était également la nièce de la légendaire actrice et danseuse du début du XXème siècle, Tahiya Carioca.

«Tana» se reconfine

Deux mois après son déconfinement, Antananarivo, la capitale de Madagascar va de nouveau être placée en confinement à partir de lundi, en raison d’un regain de propagation du coronavirus, a annoncé dimanche la présidence malgache.

Masque en or

Un homme d’affaires indien s’est fait confectionner sur mesure un masque recouvert d’or pour lequel il a déboursé quelque 4 000 dollars.

«Je ne suis pas sûr qu’il soit efficace pour me protéger du coronavirus alors je prends d’autres précautions», a expliqué cet amateur de métal précieux qui arbore bracelet, collier et bagues en or à chaque doigt de sa main droite.

