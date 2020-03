Zhang Peng via Getty Images

Zhang Peng via Getty Images Entre 700 et 800 salles de cinémas seront ouvertes en Chine ce samedi.

Peu à peu, la vie reprend son cours en Chine. Après la réouverture de cinémas dans des villes provinciales, c’est au tour de la capitale économique: Shanghai. Pour limiter la propagation du coronavirus, tous les cinémas du pays avaient fermé leurs portes, mais ce temps est révolu.

Ce samedi 28 mars, il devrait y avoir 700 à 800 salles chinoises ouvertes. Les habitants de Shanghai vont donc pouvoir se rendre dans les salles obscures, mais avec des directives très strictes. Le porte-parole de la municipalité de Shanghai a été très clair. «Pour réduire le risque d’infection, les cinémas vont devoir appliquer des mesures de prévention des épidémies, et le public doit faire tester sa température corporelle et présenter ses codes de santé à l’entrée et porter des masques pendant la durée du spectacle». Les cinémas devront également laisser un siège vide entre les clients dans toutes les directions.

Toutes les salles de Shanghai ne seront pas ouvertes. «La perle de l’Orient» compte 380 salles de cinémas qui vont rouvrir petit à petit. Jusqu’à ce que la situation sanitaire chinoise redevienne normale.

Une épidémie presque contenue

Selon les autorités sanitaires de Pékin, la transmission du coronavirus au niveau local a été presque entièrement contenue. Presque tous les nouveaux cas sont venus de voyageurs et de résidents à l’étranger.

Les autorités sanitaires ont peur que les cas importés génèrent une deuxième vague d’infection dans le pays.