Coronavirus: cri du coeur des travailleurs des épiceries

Les syndicats qui représentent les caissières et les commis d’épicerie demandent à leur tour aux clients d’être patients et respectueux, malgré les longues files qu’on a vues aux caisses, à cause des craintes liées au coronavirus.

Le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, affilié à la FTQ, représente 34 000 travailleurs dans ce domaine dans l’ensemble du Québec, notamment dans les épiceries Metro, Provigo, Maxi, SuperC et IGA.

La pression sur ces travailleurs — souvent de bas salariés — a augmenté alors que des clients anxieux se sont mis à acheter des articles à la douzaine, à vider les tablettes, en ne pensant guère aux autres clients qui voudraient eux aussi s’approvisionner. Des supermarchés ont dû ajouter des agents de sécurité, la tension montant parfois entre des clients.

En entrevue lundi, Antonio Filato, président de la section locale 500 des TUAC, s’est dit fier de ses membres, qui ont répondu présents, malgré la fatigue, la pression et la proximité physique avec des milliers de clients.

Si ses membres pouvaient parler collectivement et directement au public, ils lui diraient d’être patient et de cesser de craindre une rupture de stock, puisqu’il y en a pour tout le monde. Et ils inviteraient aussi les clients qui ne se sentent pas bien à s’abstenir de venir faire leurs courses eux-mêmes et à demander de l’aide pour les faire.