Coronavirus: pas de quarantaines massives à prévoir au Canada

Les Canadiens n’ont pas à s’inquiéter de voir des villes entières mises en quarantaine, même dans l’éventualité - probable - que des cas d’infection au nouveau coronavirus soient signalés au pays, ont assuré vendredi des responsables de la santé publique.

Ils affirment qu’on ne risque pas d’assister ici à ce qui s’est passé à Wuhan, ville chinoise de 11 millions d’habitants où serait née l’éclosion de pneumonie au nouveau coronavirus. “Si un cas survient ici - et il est probable que cela arrive -, la vie suivra son cours”, a assuré le docteur Peter Donnelly, directeur de la Santé publique en Ontario.

Outre Wuhan, la Chine a fermé les transports dans au moins 12 autres villes, qui comptent plus de 36 millions de personnes. Les rues animées, les centres commerciaux et autres espaces publics sont devenus étrangement déserts, les masques sont obligatoires en public et certains hôpitaux sont à court de fournitures médicales.

La médecin hygiéniste de Toronto, Eileen de Villa, a exhorté les citoyens à consulter des sources d’information crédibles sur l’éclosion virale, comme le site internet de l’Agence de la santé publique du Canada.

Jusqu’à vendredi, le coronavirus aurait fait au moins 25 morts, tous en Chine; on signale par ailleurs plus de 850 cas confirmés d’infection. Les tests effectués au Québec ces derniers jours sur six personnes en provenance de Chine ont par ailleurs été tous négatifs, a annoncé vendredi le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda.

Les symptômes de l’infection au coronavirus ressemblent à ceux du rhume ou de la grippe - toux, fièvre, serrement de poitrine et essoufflement. Mais l’infection peut se transformer en pneumonie, maladie plus grave.