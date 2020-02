Coronavirus: les normes fédérales sont insuffisantes, dit la FCSII

THE CANADIAN PRESS/Kevin Frayer

THE CANADIAN PRESS/Kevin Frayer Une infirmière au Sunnybrook and Women's Hospital, à Toronto (photo d'archives)

La Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII) s’insurge contre les lignes directrices de l’Agence canadienne de la santé publique (ASPC) visant à protéger les intervenants de la santé de première ligne contre les nouveaux virus comme le COVID-19, affirmant qu’elles ne vont pas assez loin et pourraient mettre leur vie et celle des patients en danger.

L’ASPC a récemment mis à jour ces normes en la matière en énumérant les précautions que doivent prendre les travailleurs de la santé au cours de l’examen et du traitement d’un patient présentant les symptômes du nouveau coronavirus.

L’agence fédérale s’est engagée à mettre à jour ses lignes directrices au fur et à mesure qu’elle en apprend davantage sur le COVID-19 qui a affecté plus de 64 000 personnes dans le monde, principalement en Chine.

La présidente de la FCSII, Linda Silas, les protocoles de sécurité sont inadéquats par rapport à ceux établis en Ontario ou dans d’autres pays.