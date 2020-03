Du renfort contre le coronavirus. Ce lundi 30 mars, les habitants de New York ont eu droit à un spectacle impressionnant: celui de l’immense navire remontant le fleuve Hudson en direction de l’île de Manhattan, où il va rejoindre le combat contre l’épidémie de COVID-19.

Il s’agit de l’USNS Comfort, un navire-hôpital de la marine américaine, parti deux jours plus tôt de Virginie sous le regard du président des États-Unis, Donald Trump. Ancien pétrolier reconverti en hôpital flottant, le bâtiment peut accueillir jusqu’à mille patients. Il est équipé de 12 salles d’opération et transporte à son bord 1200 soignants, ce qui doit lui permettre d’accueillir des malades nécessitant des soins intensifs non liés au virus, afin de permettre aux hôpitaux de se concentrer sur les malades de la COVID-19.

Entré en fonction depuis la fin des années 1980, il a déjà été déployé en Haïti notamment, à la suite du tremblement de terre de 2010.

Déjà près de mille décès dans l’État de New York

Long de plus de 270 mètres et large au maître-bau de plus de 32 mètres, c’est un monstre colossal qui s’est ainsi engagé dans la matinée entre les immeubles de New York. Un lieu où il avait déjà été stationné en 2001, alors qu’il venait prêter assistance au personnel soignant de la ville, après l’attentat ayant frappé les tours du World Trade Center.

Dans la ville qui ne dort jamais, déjà en grande difficulté face au coronavirus, l’USNS Comfort doit donc permettre de soulager les hôpitaux en les délestant de certains malades. En effet, New York est particulièrement touché par l’épidémie. Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé dimanche 29 mars que l’État dans son ensemble comptait désormais 59 513 cas et 965 décès, ce qui en fait de très loin le plus touché du pays. Plusieurs sites doivent ainsi accueillir des hôpitaux de campagne le temps de l’épidémie, à l’image du centre de conférences du Javits Center.

Aux États-Unis, premier foyer mondial de la pandémie, il y a d’ores et déjà plus de 140 000 personnes atteintes par le virus, et plus de 2500 personnes ont perdu la vie, selon les données de référence de l’université John Hopkins. Sur la côte ouest, l’USNS Mercy, navire-frère du Comfort, doit remplir la même mission pour la ville de Los Angeles.

Dimanche, le docteur Anthony Fauci, qui conseille Donald Trump au sujet de l’épidémie, a estimé avec prudence que le coronavirus pourrait causer entre 100 000 et 200 000 morts dans le pays.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À VOIR AUSSI: Coronavirus: Trump remise son optimisme, le pic aux États-Unis est à venir