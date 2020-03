Coronavirus: «prenez la situation au sérieux», insiste une Montréalaise en Italie

Les propos de ce témoignage ont été recueillis par le HuffPost Québec et retranscrits à la première personne.

Je suis en Italie depuis 2001, et à Vérone, dans le nord du pays, depuis 2015.

J’habite dans un endroit féérique. C’est un peu la campagne, mais en ville. Dans le nord de l’Italie, les gens travaillent beaucoup, c’est reconnu comme le coeur de la production du pays.

Mais le pays est en quarantaine depuis lundi soir. Les gens paniquent. La peur règne.

On ne peut pas se déplacer de ville en ville et on ne peut pas se déplacer pour rien: seulement pour aller à l’épicerie, à la pharmacie, pour des raisons de santé ou pour le travail.

Les gens qui doivent travailler pour produire la nourriture et ce qu’il faut pour les besoins de base ne veulent plus travailler. Ils disent qu’ils n’ont pas de bonnes conditions, entre autres parce qu’ils n’ont pas de masques. Ils ont peur. Toutes les sphères de la société sont affectées.

Quand on sort, il faut remplir une autodéclaration et l’avoir sur soi. On doit montrer le papier à la police si on tombe sur un barrage policier. Les amendes peuvent aller jusqu’aux accusations criminelles si on ment ou si on ne se déplace pas pour les bonnes raisons.

Dans les derniers jours, il y avait encore des gens dans les places publiques et au centre de Vérone. Mais là, tout est fermé parce qu’il n’y a plus de lieux où on peut se rassembler. Mon conjoint habite dans un autre appartement. Il a fait ses bagages et est venu me rejoindre chez moi.

Je ne suis pas une personne alarmiste dans la vie, mais moi aussi, j’ai un fond d’anxiété qui est présent. On ne peut pas contrôler ce qui se passe. L’important, c’est vraiment de respecter les règles du gouvernement.