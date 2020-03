Coronavirus: quand les mesures de sécurité conduisent à un comportement plus risqué

Nodar Chernishev via Getty Images

Les chercheurs ont documenté un mécanisme comportemental similaire à l’œuvre dans d’autres domaines. Les skieurs, les joueurs de hockey et les coureurs de NASCAR prennent plus de risques lorsque des mesures de sécurité sont mises en œuvre. Les garanties gouvernementales ont le même impact sur les institutions financières. L’introduction de la naloxone, un médicament utilisé pour prévenir la mort en cas d’overdose d’opioïdes, a apparemment entraîné une augmentation de l’abus d’opioïdes et de la criminalité liée aux opioïdes. Dans le cas du coronavirus, un masque (mesure de sécurité perçue) fait que la présence dans un lieu public (activité à risque) semble moins risquée. Il est probable que les gens optent pour d’autres formes de prévention, comme se laver soigneusement les mains ou éviter tout contact avec des personnes malades. Dans le pire des cas, le risque d’infection augmente en fait. C’est plus sûr: participons ! Tout le monde ne tente pas de participer à une course de NASCAR ou d’investir en bourse, car tous n’ont pas le talent ni les capacités nécessaires. Pour les personnes ayant de faibles capacités, une activité risquée peut être si dangereuse qu’elles préfèrent ne pas y participer. Elles échangent des gains potentiels plus importants contre une plus grande sécurité. Mais une fois qu’une mesure de sécurité est introduite, certaines changent d’avis. Nous avons étudié ce phénomène en utilisant un vaste ensemble de données fournies par iRacing, un simulateur de course en ligne qui génère des données comportementales, y compris des mesures des capacités de conduite des joueurs. Nous avons constaté que les conducteurs moins compétents ont tendance à choisir des voitures plus sûres. Les chercheurs font état de résultats similaires en finance où les capacités d’un investisseur sont qualifiées de littératie financière. Une faible littératie financière est associée à une faible probabilité d’investir dans des actifs à risque. Mais une mesure de sécurité agit comme un encouragement à la participation. Lorsqu’elle est accompagnée par un pilote professionnel, une course de NASCAR semble moins dangereuse. Avec l’interdiction des instruments financiers complexes, l’investissement devient plus sûr.