Coronavirus: les médecins pourront faire des consultations par téléphone

Joos Mind via Getty Images

Le monde médical s’adapte: les médecins omnipraticiens du Québec pourront dès lundi effectuer des consultations par téléphone ou par télémédecine, afin de moins exposer le personnel médical et les patients au nouveau coronavirus .

Les médecins sont même encouragés à tendre vers cette pratique le plus possible, autant en clinique qu’en établissement, notamment pour les soins de longue durée, ajoute la Fédération.

Cette façon de procéder a été convenue entre la FMOQ et le gouvernement.

Les suivis réguliers qui ne nécessitent pas obligatoirement un examen physique peuvent donc, pour un certain temps, être effectués sans visite physique.

La FMOQ donne ici en exemple les visites de suivi, la psychothérapie et les suivis de grossesse standards. Il revient au médecin de juger, au cas par cas, si un examen physique est nécessaire ou s’il peut procéder sans que le patient ait besoin d’être vu, est-il indiqué.

Les dentistes

Les cabinets de dentistes ne devront traiter que les urgences à partir de lundi, et cela, pour une période de deux semaines. Tous les autres rendez-vous pour des traitements dentaires et soins buccodentaires préventifs, c’est-à-dire non urgents, devront être reportés à une date ultérieure.