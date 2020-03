Peu importe le répertoire tant qu’il réchauffe le coeur de ses voisins. Depuis plusieurs jours, les Italiens sont confinés chez eux, réduits à ne sortir que pour les déplacements les plus indispensables. Une situation qui ne les empêche pas de s’activer en musique pour garder le moral, bien au contraire.

Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo en tête de cet article, dans tout le pays, les musiciens, amateurs ou professionnels, se pressent à leur balcon pour faire profiter la rue et les appartements voisins de leurs talents de musiciens. De l’hymne national Fratelli d’Italia au «Ciuri Ciuri» ,en passant par la Macarena, on joue, on chante, on danse, parfois en transformant des quartiers entiers en salle de bal.

Des visions réjouissantes inspirées au départ par l’initiative de la fanfare Fanfaroma, qui sur sa page Facebook a lancé les premiers «flashmob de balcons». Depuis, des dizaines d’événements du même genre ont lieu chaque jour. Le deuxième pays le plus touché au monde par Covid-19 après la Chine montre sa résilience en chansons.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

