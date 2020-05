Des lampes UV pour combattre le coronavirus? Oui... Et non

L’origine de la rumeur : le Soleil ou une technologie ?

Le 23 avril , Donald Trump affirmait que le nouveau coronavirus s’affaiblirait sous les rayons du Soleil. « Il y a une rumeur selon laquelle vous allez au soleil […] et cela a un impact sur d’autres virus », laissait-il entendre . Il ne s’arrêtait toutefois pas là, semblant faire allusion à une technologie : « supposons que vous ameniez la lumière à l’intérieur du corps… » Sa déclaration, balayée dans l’ombre par ses propos sur de possibles injections de désinfectant, s’appuie apparemment sur une étude menée par le National Biodefense Analysis and Countermeasures Center, un laboratoire géré par le ministère américain de la Sécurité intérieure.

Cette étude n’ayant pas été rendue publique ni publiée dans une revue évaluée par les pairs, impossible d’en juger les conclusions. On sait toutefois qu’elle porte sur l’hypothèse selon laquelle le soleil estival pourrait réduire la transmission du virus, et non sur une technologie.

Le rôle des rayons UV du Soleil

De fait, le recours à des lampes qui émettent des ultraviolets UV-C dans une longueur d’onde d’environ 250 à 260 nm est une méthode de stérilisation des surfaces — mais non des êtres humains — reconnue depuis plus d’un siècle et toujours utilisée, notamment en contexte hospitalier. On en doit la paternité au médecin féroïen Niels Ryberg Finsen, lauréat du prix Nobel de médecine en 1903.