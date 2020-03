Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Frontières closes, écoles et lieux publics fermés, déplacements limités, événements sportifs et culturels annulés: de plus en plus de pays, notamment en Europe, s’isolent et gèlent leurs activités pour lutter contre la progression du coronavirus qui a fait plus de 5000 morts dans le monde.

Avec 134 000 personnes contaminées dans 121 pays et territoires, la pandémie a été qualifiée de “plus grave crise sanitaire depuis un siècle” par le président français Emmanuel Macron, en référence à la grippe espagnole de 1918 qui avait tué 30 millions de personnes à travers le monde.

L’Organisation mondiale de la Santé a indiqué vendredi que l’Europe était le nouvel ”épicentre” de la pandémie et estimé “impossible” de prévoir quand “le pic serait atteint au niveau mondial”.

Après les fermetures totales ou partielles de leurs frontières par plusieurs pays européens en ordre dispersé - derniers en date le Danemark et la Pologne qui ont interdit l’entrée aux étrangers - M. Macron a proposé vendredi à l’Union européenne la mise en place de contrôles renforcés aux frontières autour de l’espace Schengen - 26 pays européens membres ou non de l’UE - voire de les fermer dans des zones à risques.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle rappelé que “les interdictions de voyage générales ne sont pas considérées comme très efficaces par l’OMS” et plaidé pour des contrôles sanitaires.

Hors UE, l’Ukraine a aussi annoncé la fermeture de ses frontières et le Pakistan celles avec l’Iran et l’Afghanistan. La Russie a annoncé réduire dès lundi le nombre de ses liaisons aériennes avec l’UE.

L’Espagne (plus de 4200 cas et 120 décès) et le Portugal (112 cas, aucun décès) ont décrété l’état d’alerte, ce qui permet la mobilisation de moyens exceptionnels.