Environ 25 % des petites et moyennes entreprises (PME) du Québec ne survivront pas plus d’un mois à la forte baisse de leurs revenus provoquée par la crise de la COVID-19, selon les résultats d’un sondage préliminaire rendu public mardi par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Pour que la baisse de revenus soit considérée forte par la FCEI, elle doit être supérieure à 50 %.

À l’échelle canadienne, la moitié des propriétaires de PME ont signalé une baisse des ventes, tandis que 40 % d’entre eux ont remarqué un recul de revenus de plus de 25 % selon le sondage en ligne amorcé le 13 mars.

Les impacts économiques de la pandémie de COVID-19 coûtent en moyenne environ 66 000 $ aux PME canadiennes et 53 000 $ aux PME québécoises. Les secteurs les plus touchés sont l’hébergement et la restauration, les arts et les loisirs, la vente au détail et les services personnels.