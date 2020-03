Les grévistes jugent que la promiscuité des détenus, l’arrivée de nouveaux détenus sans «aucun test médical» et les allées et venues des gardiens les exposent à un risque accru de contracter la COVID-19.

Ils avaient préalablement envoyé une pétition manuscrite au ministre fédéral de la Sécurité publique Bill Blair, au président de l’ASFC John Ossowski, à la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu et au ministère de la Santé du Québec.

«Je suis toujours sur mes pieds. Affaibli, mais on tient toujours debout», a décrit l’un des grévistes, Abdoul*, en entrevue téléphonique avec le HuffPost Québec, jeudi.

«Nous estimons que nous faisons l’objet d’un haut risque de contamination. Ici au centre de détention, nous vivons dans un espace restreint où tous les jours nous voyons l’arrivée de personnes, d’immigrants, venant d’un peu partout et qui n’ont passé [...] aucun test pour déterminer si oui ou non ils seraient porteurs du virus», écrivaient les signataires de la pétition.

«Il y a aussi la présence du personnel de sécurité qui sont à chaque jour en contact avec le monde extérieur et qui eux non plus ne passent aucun test médical. C’est pour ces raisons que nous faisons cette pétition, pour demander notre mise en liberté», poursuivaient-ils.

«Il faut nous sortir d’ici et nous laisser nous confiner comme ça a été recommandé par les médecins», a réitéré Abdoul jeudi. Si la majorité des huit grévistes a des proches au pays, certains d’entre eux réclament d’être relogés pendant la pandémie. Abdoul, lui, veut aller vivre chez sa soeur.

«La réponse quand ils ont commencé la grève de la faim a été d’espacer les lits», a raconté la soeur d’Abdoul au HuffPost. «Mais si vous êtes trois, quatre ou cinq dans une chambre, même si les lits sont distanciés, ça ne règlera pas la situation.»

Depuis le début de leur grève de la faim, certains détenus affirment avoir fait l’objet de «tentatives d’intimidation» pour les convaincre d’arrêter leurs moyens de pression.

Mercredi soir, des agents auraient fouillé la chambre d’un gréviste. Ils auraient mis ses vêtements par terre et ses chaussures sur le lit «pour tenter de l’intimider» Certains grévistes auraient également été menacés d’être transférés à la prison de Rivière-des-Prairies, un établissement correctionnel de compétence provinciale.

«J’ai très peur pour lui»

La soeur d’Abdoul dit être très inquiète de ce qui adviendrait de son frère s’il contractait la COVID-19. Elle dit n’avoir «aucunement confiance» que l’AFSC lui fournirait un suivi médical adéquat, d’autant plus qu’il est à risque de complications comme fumeur.

«J’ai très peur pour lui», a-t-elle répété à plusieurs reprises.

«Récemment, il a dû subir l’extraction d’une dent [en détention] et ça a été très compliqué d’obtenir un suivi. Il a fallu que j’insiste pour qu’il soit vu par un médecin quand il a développé un abcès après l’extraction», a-t-elle déclaré.

Ni l’ASFC ni le ministère de la Sécurité publique n’avaient répondu aux questions du HuffPost Québec, jeudi après-midi.

Le Centre de surveillance de l’immigration de Laval héberge des ressortissants étrangers qui ont fait l’objet d’un mandat de détention, soit parce qu’ils posent un risque pour la Sécurité publique, qu’ils risquent de se soustraire à des procédures d’expatriation ou qu’ils n’ont pas été en mesure de prouver leur identité.

Arrivé au Canada en 2017 depuis les États-Unis, Abdoul est en attente d’une révision par la Cour fédérale du Canada de sa demande d’asile, qui a été rejetée.

Membre de la communauté LGBT, il affirme qu’il serait en danger s’il était extradé vers le Sénégal, puisque l’homosexualité y est passible d’emprisonnement.

Les grévistes ont reçu l’appui du réseau de justice migrante Solidarité sans frontières.

«Nous réclamons que le Canada suive les protocoles internationaux concernant les urgences sanitaires», a déclaré l’organisation par voie de communiqué.

«Les hommes en grève de la faim ont tenté d’échapper à la pauvreté, aux déplacements, à la violence et à la souffrance, cherchant une vie meilleure pour eux et pour leurs familles. Leur santé, leur liberté et leur vie, ainsi que la santé de l’ensemble de la population devrait être les seules considérations ici - la paranoïa xénophobe n’a pas sa place. Les politiques doivent viser à contenir la propagation du virus, pas à créer des environnements qui le propagent. Libérez les tous!»

Le réseau a souligné que des migrants détenus en Allemagne et au Royaume-Uni ont déjà été libérés en raison de la pandémie. D’autres migrants détenus aux États-Unis ont également entamé une grève de la faim pour réclamer davantage de barres de savon pour se protéger de la COVID-19.

L’ancien directeur du Immigration and Customs Enforcement (ICE) américain a admis que les centres de détention en immigration sont vulnérables aux éclosions et a recommandé la libération des détenus.