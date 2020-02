Le coronavirus coupe l'envie de fondue chinoise des Hongkongais

Mais leur appétit pour les « hotpots », comme on les appelle à Hong Kong, a chuté en apprenant la contamination au nouveau coronavirus de plusieurs membres d’une même famille, qui avaient partagé à l’occasion du Nouvel An lunaire une fondue avec un proche arrivé infecté de Chine continentale.

« Qui va s’asseoir à côté ? »

Haidilao, plus grande chaîne chinoise de fondues, a carrément fermé toutes ses enseignes en Chine continentale, où le virus a contaminé plus de 44 000 personnes et fait plus de 1100 morts.