Coronavirus: le festival californien de musique Coachella reporté à l'automne

Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Kevin Mazur/Getty Images for Coachella Spectacle de Zedd lors du festival de musique et d'arts de Coachella Valley, le 21 avril 2019, à Indio, en Californie (photo d'archives)

Le célèbre festival californien de musique Coachella a été reporté à octobre en raison du coronavirus, ont annoncé mardi ses organisateurs en disant suivre les consignes de précaution des autorités sanitaires locales.

«Bien que cette décision ait été prise dans un contexte global plein d’incertitudes, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de nos équipes et de notre communauté», a justifié l’entreprise Goldenvoice, qui gère le festival.

L’événement, qui était prévu en avril, se déroulera les week-ends du 9 et 16 octobre dans la ville d’Indio en Californie.

Ce report intervient alors que d’autres grands rendez-vous culturels ont été annulés à cause de l’épidémie de Covid-19, notamment le festival cinématographique et technologique South by Southwest, qui devait se tenir mi-mars à Austin au Texas.

Au moins 28 personnes sont décédées du Covid-19 et quelque 910 ont été infectées aux États-Unis, selon un bilan réalisé par l’AFP.