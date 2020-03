Coronavirus: Montréal ferme plusieurs installations, mais le métro reste ouvert

SimplyCreativePhotography via Getty Images

SimplyCreativePhotography via Getty Images

La Ville de Montréal emboîte le pas à de nombreuses administrations et organisations en annulant des événements et en fermant des installations, mais il n’est pas question pour l’instant d’interrompre le service du métro.

En point de presse, jeudi en fin d’après-midi, la mairesse Valérie Plante a annoncé la fermeture à compter de vendredi, et jusqu’à nouvel ordre, «de tous les arénas, bibliothèques, piscines et installations sportives, comme le Planétarium, le Jardin botanique et le centre Claude-Robillard, pour freiner toute propagation possible».

Elle a ajouté que la situation «sera réévaluée périodiquement en fonction de son évolution».

Mme Plante a indiqué que le service du métro était maintenu pour le moment. «Les conséquences seraient importantes pour la mobilité des employés des secteurs névralgiques comme ceux du réseau de la santé, a-t-elle expliqué. Les conséquences des décisions ne doivent pas surpasser les avantages espérés.»

Elle aussi encouragé les employeurs à être flexibles avec leurs employés «pour leur permettre de fréquenter le métro en dehors des heures de pointe».

La mairesse a aussi félicité les représentants des communautés irlandaises et grecques d’avoir accepté de reporter leur défilé. «Je sais à quel point ces événements sont importants pour eux et pour l’ensemble de la population», a-t-elle dit.