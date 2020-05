Des Allemands ont trouvé un moyen de faire la fête en respectant les gestes de distanciation sociale indispensables face à l’épidémie de coronavirus. Ce samedi 9 mai, Hoelger Boesch, le gérant du plus grand club allemand a organisé une rave party «drive-in», comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article.

À Schüttorf, des centaines de clubbeurs se sont réunis pour faire la fête dans leurs voitures. Car même si outre-Rhin, le déconfinement a commencé plus tôt et se fait plus rapidement qu’en France par exemple, les clubs sont toujours fermés.

Le concept rappelle celui des ciné-parcs, où les spectateurs viennent regarder un film en plein air et restent dans leur véhicule à l’exception que cette fois, chaque voiture devait se limiter à deux passagers afin de respecter les règles mises en place pendant l’épidémie de coronavirus.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À VOIR AUSSI: Les premiers restaurants rouvrent en Allemagne