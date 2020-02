Coronavirus: la Direction de la santé publique contacte des voyageurs

Jaroslaw Kilian via Getty Images

QUÉBEC — Les autorités de la santé publique du Québec contactent actuellement des personnes qui ont volé d’Istanbul à Montréal il y a une dizaine de jours au côté d’une passagère en provenance d’Iran, un cas diagnostiqué de coronavirus.

Seules les personnes qui, dans ce vol d’Air Canada, étaient assises dans les trois rangées devant et les trois derrière la voyageuse sont contactées.

En conférence de presse lundi à Québec, le directeur de la Santé publique (DSP), Horacio Arruda, a justifié cette approche plus ciblée.

«On a fait une analyse des contacts étroits qu’il y aurait pu y avoir dans les segments de vol (...), je pense que c’est “précautionneux” et adéquat, l’avenir nous le dira», a-t-il déclaré, en indiquant que c’est le même type de démarche que pour la tuberculose.

Actuellement, il n’existe pas de cas dans la littérature de transmission de la maladie dans un avion, a-t-il poursuivi, et en outre il ne faut pas «sur-inquiéter les personnes».

La personne infectée ne savait apparemment pas qu’elle était porteuse du virus, était peu symptomatique et ne s’est pas beaucoup déplacée durant le vol, a-t-il expliqué. Il a ajouté que contrairement à d’autres maladies plus contagieuses comme la varicelle et la rougeole, le Covid-19 est seulement transmissible par gouttelettes.

Les autorités recommandent aux passagers qui ont côtoyé la dame de s’astreindre à un isolement volontaire et de passer des tests, «même si la probabilité qu’ils aient été infectés est faible», a précisé le Dr Arruda.

La femme effectuait un vol Istanbul-Montréal, puis Montréal-Vancouver. Les autorités québécoises s’occupent d’entrer en contact avec les passagers qui étaient à bord du vol Istanbul-Montréal, tandis que les autorités britanno-colombiennes, qui ont diagnostiqué la voyageuse, ont pris en charge de contacter les passagers à bord du vol intérieur.