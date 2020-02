Bateau de croisière: deux Canadiens ont contracté le coronavirus

Un navire de croisière transportant plus de 2600 passagers, dont 251 Canadiens, a été mis en quarantaine au large des côtes du Japon à la suite d’une éclosion confirmée du nouveau coronavirus. Deux Canadiens à bord ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus.

Les équipes japonaises ont indiqué que 20 personnes ont été déclarées positives au nouveau coronavirus à bord du bateau de croisière en quarantaine au large du Japon.

Le navire Diamond Princess transporte 1045 membres d’équipage et 2666 passagers, incluant 251 Canadiens.

Un communiqué de Princess Cruises indiquait plus tôt que dix passagers avaient été déclarés positifs. Plus tard mercredi, les équipes de travailleurs dans la ville portuaire de Yokohama ont affirmé que dix autres personnes avaient été rendues malades par le virus et qu’elles seraient transportées dans des hôpitaux à proximité pour d’autres examens et des soins.

La compagnie a affirmé que les dix premières personnes infectées incluaient deux Australiens, trois Japonais, trois résidants de Hong Kong et un des États-Unis, de même qu’un membre philippin de l’équipage.