VioletaStoimenova via Getty Images

Pas de poignée de main, pas de naturalisation. Au Danemark, le coronavirus a une conséquence inattendue: les cérémonies de naturalisation ont été annulées, dévoile Le Monde ce samedi 7 mars. Non pas pour éviter les rassemblements, mais parce que pour obtenir la citoyenneté danoise, il faut, depuis le 1er janvier 2019, serrer la main d’un représentant officiel. Un geste aujourd’hui proscrit alors que l’épidémie de coronavirus ne cesse de s’étendre dans le monde.

Selon Le Monde, dans la commune de Ringsted, au centre du Danemark, quatorze personnes devaient obtenir la citoyenneté danoise, mais la cérémonie a été annulée au dernier moment vendredi pour cette raison un peu particulière. En plus de maîtriser le danois et réussir les tests de connaissance sur l’histoire, les traditions et de la culture du royaume, ce geste simple, l’échange d’une poignée de main, est obligatoire.

Ce nouveau prérequis a été proposé au printemps 2018 par l’ancienne ministre libérale de l’immigration, Inger Stojberg. Elle s’était inspirée d’un cas en Suisse où un couple musulman s’était vu refuser la naturalisation après avoir refusé de serrer la main et de répondre aux questions de personnes du sexe opposé, note le quotidien.

Mais aujourd’hui, coronavirus oblige, les accolades, bises, poignées de main, sont proscrites pour éviter la propagation du virus. Une certaine déconvenue pour les candidats à la naturalisation qui attendent parfois plusieurs années pour obtenir le fameux sésame. Mais «notre position est très claire, la poignée de main est obligatoire pour obtenir la nationalité danoise», a décidé la première ministre sociale-démocrate, Mette Frederiksen.

«La situation est compliquée pour ceux qui doivent désormais attendre de devenir des citoyens danois (...) Mais nous devons faire preuve d’unité pour limiter la propagation de l’épidémie» a appuyé le ministre de l’immigration danois.

Une décision qui n’a pas convaincu tout le monde: