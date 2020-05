En France, où le déconfinement doit débuter le 11 mai, plus de 300 maires de la région parisienne, très dense et très touchée par le virus, ont demandé par courrier au président Emmanuel Macron de repousser la réouverture des écoles au delà du 11 mai, refusant d’endosser sa responsabilité en l’absence d’un “protocole sanitaire strict”.

La ministre du Travail a jugé de son côté lundi “raisonnable” et “important” d’envisager un télétravail massif jusqu’à l’été et a encouragé syndicats et patronat à mieux encadrer sa pratique.

Le Japon prolonge l’état d’urgence

Le premier ministre japonais a annoncé lundi la prolongation jusqu’au 31 mai de l’état d’urgence, en vigueur depuis le 7 avril dans le pays mais sous une forme beaucoup moins contraignante qu’en Europe.

Le Japon, qui compte 126 millions d’habitants ne connaît à ce jour que 510 décès liés au coronavirus.

Plus de 3,5 millions de cas dans le monde

Plus de 3,5 millions de cas de nouveau coronavirus (3 521 607) et 247 503 décès ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux États-Unis, selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 7h. Le nombre de cas ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Rapporté à la population de chaque pays, le nombre de décès est le plus important en Belgique (684 morts pour un million d’habitants), puis en Espagne (544), Italie (478), Royaume-Uni (419) et France (381). Les États-Unis (204,5) et surtout l’Allemagne (80) viennent loin derrière.

Avis divergents sur le vaccin

Le ministre allemand de la Santé a jugé lundi qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait prendre “des années” à voir le jour, alors que Donald Trump en a prédit un d’ici fin 2020.

Les principaux dirigeants européens ont approuvé une collecte de fonds mondiale organisée lundi à Bruxelles pour la recherche d’un vaccin et de traitements. Objectif: récolter 7,5 milliards d’euros.

Soutien autorisé à Air France

La Commission européenne a autorisé lundi la France à octroyer un soutien de 7 milliards d’euros à la compagnie aérienne Air France pour affronter les conséquences de la crise du coronavirus.

Dubaï: Expo universelle reportée

L’Exposition universelle de 2020 à Dubaï, où quelques 25 millions de touristes était attendus, va être reportée d’un an en raison de la pandémie, a annoncé lundi le Bureau international des expositions (BIE). Les Émirats arabes unis avaient demandé ce report.