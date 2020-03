COVID-19: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 et ses conséquences dans le monde. Plus de 169 710 cas d’infection et 6640 morts sont dénombrés lundi dans 142 pays.

L’Allemagne ferme partiellement ses frontières

Depuis 3h du matin (heure du Québec) lundi, les véhicules venant de France, d’Autriche, de Suisse, du Danemark et du Luxembourg, sont contrôlés aux frontières par les policiers allemands, qui ne laissent passer que le transport de marchandise et les travailleurs transfrontaliers.

Nouveau foyer en Corée

Les pays et territoires les plus touchés sont la Chine continentale avec 3213 décès (pour 80 860 cas dont plus de 80% sont guéris), l’Italie avec 1809 morts (24 747 cas), l’Iran avec 853 morts (13 983 cas), selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles à 7h30. L’Espagne, en quarantaine quasi-totale depuis ce week-end, recense 297 morts (8744 cas) et la France 127 (5423 cas).

Une sexagénaire est morte à Bahreïn, premier décès lié à la maladie enregistré dans les six monarchies arabes du Golfe.

En Iran, un haut responsable membre de l’Assemblée d’experts chargée de nommer et surveiller le guide suprême, est décédé.

Un nouveau foyer de contamination lié à une Église est apparu en Corée du Sud: un tiers des 135 fidèles de l’Eglise de Grace River Church de Seongnam, près de Séoul, a été testé positif au COVID-19.

Réductions de vols

Les compagnies aériennes américaines annoncent des réductions drastiques de leurs plans de vol, en réponse à l’interdiction d’entrée aux Etats-Unis des voyageurs étrangers (sauf résidents permanents) en provenance d’Europe, qui sera étendue lundi soir au Royaume-Uni et à l’Irlande.

Du côté des européennes, Air France-KLM va réduire son activité de 70 à 90% lors des deux prochains mois au moins.

IAG, maison mère de British Airways, prévoit une réduction de sa capacité de vols d’“au moins 75%” en avril et mai, sa rivale Easyjet prévenant que la crise du coronavirus pourrait entraîner “le maintien au sol de la majorité de ses avions”.

Le groupe allemand TUI, no 1 mondial du tourisme, suspend “la plus grande partie” de ses activités de voyagiste.

Fermetures

Après New York, Los Angeles a ordonné la fermeture des bars, restaurants et boîtes de nuit, sauf pour la vente à emporter. À Las Vegas, le groupe MGM Resorts ferme 13 casinos et hôtels.

La France a fermé tous les lieux recevant du public “non essentiels” (bars, restaurants ...), et a rejoint la longue liste des pays ayant fermé tous les établissements scolaires. Dimanche, le premier tour des élections municipales a été marqué par une abstention record.