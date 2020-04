Ottawa met sur pied un fonds d'urgence pour appuyer les organismes communautaires

Justin Tang/La Presse canadienne via AP

Le gouvernement fédéral crée un “fonds d’urgence pour l’appui communautaire”. Ce fonds distribuera 350 millions $ aux organismes de charité. L’argent passera, dans certains cas, par Centraide et la Croix-Rouge canadienne.

“On donne aux organismes plus de ressources pour s’adapter aux réalités et aux difficultés liées à la pandémie”, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau, mardi avant-midi.

M. Trudeau a aussi profité de sa sortie quotidienne pour faire savoir qu’il y aura, pour les entreprises, une “calculatrice” sur le site de l’Agence du revenu du Canada qui permettra aux entreprises de savoir combien elles peuvent obtenir en subventions salariales.

Les entreprises pourront, à partir de lundi prochain, demander cette subvention qui s’élève à 75 pour cent des salaires afin qu’elles puissent garder leurs employés ou les réembaucher.

Rapatriements

Lundi, des Canadiens ont pu rentrer des Bahamas, de Guinée, des îles Caïmans et de Jordanie.

Il reste 24 Canadiens à bord de navires de croisière, 18 touristes et six membres d’équipage. Deux des trois navires qui les transportent devaient débarquer leurs passagers dès mardi, l’un à Los Angeles, l’autre à Marseille.

Ottawa a distribué 5,9 millions $ aux Canadiens coincés à l’étranger et qui ont demandé un prêt au gouvernement canadien. Le gouvernement étudie encore quelque 2000 demandes de prêt.

“L’argent s’en vient”, a déclaré M. Trudeau, sans spécifier la date exacte où cette aide sera versée aux entreprises.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 555 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant.

Ces tests ont décelé 37 382 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué la mort de 1728 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 19 319 cas au Québec, dont 939 décès; 11 735 cas en Ontario, dont 622 décès; 2908 cas en Alberta, dont 59 décès; 1699 cas en Colombie-Britannique, dont 86 décès; 721 cas en Nouvelle-Écosse, dont neuf décès; 316 cas en Saskatchewan, dont quatre décès; 257 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 254 cas au Manitoba, dont six décès; 118 cas au Nouveau-Brunswick; 26 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; 11 cas au Yukon; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.