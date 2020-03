L'épidémie de Covid-19 continue d’avoir de sérieuses conséquences à travers la planète

L’épidémie de nouveau coronavirus a dépassé lundi le bilan de 3000 morts et continue d’avoir de sérieuses conséquences à travers la planète, notamment économiques avec un risque de récession en Allemagne et en Italie et une baisse de la croissance mondiale.

L’Union européenne a relevé son évaluation du risque à “modéré à élevé”, avec un dernier bilan de 2100 cas confirmés dans 18 pays membres et 38 décès (35 en Italie, deux en France et un à San Marin). Les ministres de la Santé de l’UE se réuniront vendredi à Bruxelles.

En Chine, où le virus est apparu fin 2019, les autorités ont annoncé lundi 42 nouveaux décès, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2912 morts et dans le monde à plus de 3000. Les 202 nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois la plus faible augmentation quotidienne depuis fin janvier.

Mais si l’épidémie de Covid-19 semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes, elle continue de s’aggraver dans plusieurs pays.

En Italie, pays le plus touché en Europe, quelque 500 nouveaux cas ont été recensés dimanche, un bond spectaculaire qui porte le nombre de contagions à près de 1700 dans le pays.

Un second cas a été signalé lundi en Egypte, pays qui avait annoncé mi-février le premier cas sur le continent africain.

Le porteur de la maladie est un ressortissant étranger dont la nationalité n’a pas été précisée.

Réponse concertée

Un deuxième décès a également été annoncé aux Etats-Unis où 21 cas ont été recensés, auxquels s’ajoutent 47 malades rapatriés de l’étranger. Plusieurs patients diagnostiqués ces derniers jours n’avaient aucun lien connu avec un foyer de l’épidémie, ce qui laisse à penser que la maladie commence à se propager sur le sol américain, encore très épargné.