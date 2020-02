En Chine, la mort d'un médecin lanceur d'alerte provoque colère et contestation

Son décès du coronavirus, à l’âge de 34 ans, a ouvert un torrent de tristesse et de colère sur les réseaux sociaux, le médecin se retrouvant statufié en héros national ― par contraste avec des responsables locaux soupçonnés d’avoir voulu cacher la gravité de l’épidémie.

Dans un de ses derniers messages sur Weibo, Li Wenliang, chez qui le coronavirus avait été diagnostiqué le 1er février, confiait avoir du mal à bouger et à respirer.