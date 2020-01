Coronavirus: la Chine confine plus de 40 millions de personnes

La Chine a intensifié vendredi ses efforts pour contenir l’expansion d’un nouveau virus tueur, avec le confinement de plus de 40 millions de personnes et la fermeture de nombreux sites populaires y compris des sections de la célèbre Grande Muraille.

Peu après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a renoncé à déclarer une urgence internationale, le bilan de ce coronavirus apparu en décembre sur un marché de Wuhan (centre) s’est encore aggravé, avec 26 morts sur un total de 830 personnes contaminées dont 177 jugés graves, selon le dernier bilan officiel en date. Trente-quatre patients “guéris” ont quitté l’hôpital et plus d’un millier de cas suspects sont en cours d’examen.

Facteur aggravant, deux décès ont pour la première fois été signalés loin du berceau de l’épidémie: un dans le Hebei, région qui entoure Pékin, et un au Heilongjiang, province frontalière de la Russie.

“Cette année, notre Nouvel An fait très peur”, commente un chauffeur de taxi de Wuhan, ville de 11 millions d’habitants placée de facto en quarantaine depuis jeudi. “On n’ose plus sortir à cause du virus”.

Dans la capitale, des employés du métro en tenue de protection prennent la température des voyageurs à l’entrée d’une station de Pékin.