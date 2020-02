Coronavirus: un deuxième avion disponible pour rapatrier les Canadiens en Chine

OTTAWA — Le Canada aura un deuxième avion disponible pour rapatrier les Canadiens qui souhaitent quitter la Chine en raison de l’épidémie du coronavirus.

Lors d’une mise à jour, lundi, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a confirmé que 304 Canadiens ont demandé de l’assistance jusqu’à présent et que parmi ceux-ci, 280 possèdent des passeports canadiens.

Ce nombre fluctue d’heure en heure et c’est pourquoi M. Champagne a donné l’autorisation d’obtenir un deuxième avion «au cas où on aurait à rapatrier plus de Canadiens et Canadiennes vers chez nous».

«On a aussi des discussions avec nos alliés de différents pays s’il restait quelques Canadiens, si on ne peut pas avoir des places sur d’autres appareils», a précisé M. Champagne.

Le moment du départ de ces Canadiens n’est pas encore connu. M. Champagne dit que «c’est une question d’heures» avant que l’avion atterrisse dans un premier temps à Hanoï, au Vietnam. Le Canada attend toujours l’autorisation chinoise pour atterrir à Wuhan, épicentre du coronavirus.

L’état médical des voyageurs canadiens sera scruté avant, pendant et après le vol, a précisé la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu.