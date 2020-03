Cette artiste vivant dans la très touristique ville américaine était vêtue d’un justaucorps ainsi que d’un masque et de gants de protection. Elle était quasiment seule dans un des lieux les plus touristiques du monde.

Qui n’a jamais rêvé d’être seul dans un des lieux les plus touristiques de la planète? Elle, l’a fait. Elle, c’est Ashlee Rose Montague, une artiste de cirque américaine. Ashlee s’est fait photographier en train de danser sur le célèbre Times Square à New York en pleine période de confinement dû au coronavirus .

En temps normal, il y a 360 000 piétons qui arpentent quotidiennement la mythique place new-yorkaise, soit plus de 131 millions de visiteurs annuels. Mais en ce moment, il n’y a presque plus personne.

Depuis le vendredi 20 mars, New York est à l’arrêt. Le maire de la ville Bill de Blasio s’est confié à CNN. «Il faut que ces mesures de confinement, fermant les activités non essentielles et obligeant les gens à rester chez eux, prises à New York ou en Californie, soient prises partout».

