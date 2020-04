ASSOCIATED PRESS Pour voyager, pour reprendre le travail ou tout simplement sortir de chez soi... Les dirigeants de certains pays envisagent de distribuer des «passeports d’immunité» aux personnes guéries de la COVID-19.

À l’heure où les chefs de gouvernement réfléchissent à la façon dont la population peut reprendre une vie normale, les dirigeants de certains pays envisagent de distribuer des «passeports d’immunité» aux personnes guéries de la COVID-19. L’idée ne fait pas l’unanimité, mais elle est tentante. Si des examens médicaux peuvent prouver que ces personnes sont désormais immunisées, elles pourraient retourner au travail et reprendre le cours de leur vie, aidant ainsi à faire redémarrer l’économie et subvenir aux besoins de ceux qui doivent rester confinés. «Nous réfléchissons à la possibilité d’un certificat d’immunité, à la façon dont les personnes qui ont contracté la maladie, développé des anticorps et sont donc aujourd’hui immunisées, pourraient le prouver et avoir le droit de reprendre, autant que possible, une vie normale», a déclaré ce mois-ci Matt Hancock, ministre de la Santé britannique. Cette semaine, le Chili est devenu le premier pays à annoncer que des cartes d’immunité papier ou numériques allaient être distribuées aux personnes guéries du virus. Des scientifiques, des représentants du gouvernement ou des élus locaux envisagent aussi cette possibilité en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et dans d’autres pays. Ces passeports d’immunité figurent notamment dans la liste de propositions formulées par la mairie de Paris sur la levée des mesures de confinement dans la capitale. Des représentants du gouvernement de la région de Lombardie, dans le Nord de l’Italie – l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Europe – ont commencé à effectuer des tests pour évaluer la présence d’anticorps, dans l’espoir de pouvoir ensuite distribuer de tels certificats d’immunité. En Espagne, les autorités catalanes se penchent aussi sur ce concept. Aux États-Unis, les passeports d’immunité pourraient «être une bonne idée dans certaines circonstances», a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national de lutte contre les allergies et les maladies infectieuses, dans une interview accordée à CNN. «C’est l’une des pistes dont nous discutons quand nous évoquons la nécessité de savoir qui est vulnérable et qui ne l’est pas.» Des tests à la fiabilité incertaine De nombreux pays travaillent à améliorer leurs capacités en matière de tests diagnostiques. Les tests par prélèvement sur écouvillon permettent de détecter si un individu est infecté par le coronavirus, tandis que les examens sanguins permettent de voir si une personne a développé des anticorps après avoir été exposée au virus. Couplés, ces tests peuvent aider les professionnels de santé à identifier les foyers épidémiques et déterminer le pourcentage de population infecté, le taux de létalité de la maladie, et la possibilité que des personnes aient développé une forme d’immunité.

Comment allez-vous être testé pour le coronavirus? Cependant, les scientifiques préviennent que certains des premiers tests visant à rechercher la présence d’anticorps se sont révélés peu fiables. «Il n’y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises de la COVID-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection», a averti ce samedi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, étant donné que le COVID-19 est une nouvelle maladie, il est trop tôt pour savoir combien de temps dure l’immunité, ou même si les personnes infectées par le virus sont réellement immunisées. «Nous savons que les tests actuels ne sont pas entièrement fiables», indique Isabella Eckerle, virologue au Centre de recherche sur les maladies virales émergentes de Genève, dans un entretien accordé au HuffPost français. La méthodologie de deux récentes études californiennes sur les anticorps a été vivement critiquée, notamment du fait que les tests sont souvent faux-positifs. Le gouvernement britannique a récemment déboursé près de 19 millions d’euros (environ 29 millions de dollars canadiens) pour acheter des tests de recherche d’anticorps à deux entreprises chinoises, avant de découvrir qu’ils étaient défectueux. Doutes persistants sur l’immunité Même si des tests efficaces et fiables sont mis au point, la simple présence d’anticorps ne signifie pas nécessairement qu’une personne est immunisée (voir notre vidéo ci-dessous). Le taux d’anticorps doit être suffisant pour empêcher le virus de se multiplier. «Nous pensons vaguement que plus on a d’anticorps, mieux on est protégé, de la même manière qu’un moteur de voiture plus puissant permet d’aller plus vite, mais cela ne nous donne pas la vitesse exacte», explique Marc Eloit, directeur du laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à l’Institut Pasteur, à Paris. À terme, il se peut que les scientifiques réussissent à obtenir cette information. En évaluant régulièrement le statut des individus à risque, comme les membres du personnel soignant, par exemple, ils pourraient identifier le taux d’anticorps à partir duquel les gens sont considérés comme immunisés. Mais ce genre de contrôle prendrait «deux à trois mois», selon le spécialiste.