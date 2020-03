Coronavirus: une compilation des tweets appelant Trudeau à adopter des mesures plus strictes

La dernière semaine a pris un tournant inattendu alors que la crise du coronavirus a pris de l’ampleur au Québec et au Canada. Et si on se fie aux réseaux sociaux, François Legault l’emporte haut la main devant son homologue fédéral Justin Trudeau, notamment avec des points de presse quotidien et des mesures plus draconiennes.

C’est ainsi que Legault s’impatiente, et même la mairesse de Montréal a montré des signes d’irritation ce week-end, avant de rappeler en conférence de presse lundi que la Ville travaillait en collaboration avec le gouvernement fédéral. Malgré tout, Montréal a pris ses propres dispositions pour gérer l’accueil des voyageurs à l’aéroport Montréal-Trudeau.

La situation est appelée à évoluer alors qu’on s’attend à ce que Justin Trudeau annonce de nouvelles dispositions limitant notamment les points d’entrées au Canada. Selon les informations actuelles, seuls les aéroports de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver devraient ainsi pouvoir accueillir des appareils en provenance de l’étranger.

Trop peu trop tard, si on se fie à ces nombreuses publications sur les réseaux sociaux...