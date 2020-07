David McNew via Getty Images 6% des répondants refusent catégoriquement un vaccin, et 10% ne l’accepteront «probablement pas» (15% sont indécis).

Les scientifiques espèrent que la bataille contre le coronavirus sera gagnée en laboratoire. Au vu des dernières avancées, un vaccin pourrait être disponible (au mieux) d’ici quelques mois. «Si tout se passe bien, nous devrions savoir s’il est efficace en début d’année prochaine», indiquait le professeur Robin Shattock, qui dirige l’équipe chargée du développement d’un tel vaccin à l’Imperial College de Londres, dans un entretien accordé cette semaine au HuffPost britannique. Une quinzaine de volontaires ont déjà été vaccinés dans le cadre d’un essai thérapeutique, auxquels devraient s’ajouter 200 à 300 participants dans les semaines à venir. L’efficacité du vaccin reste à démontrer, rappelle ce spécialiste. Toutefois, si les essais sont concluants, il pourrait être mis à disposition du public début 2021. Pour beaucoup de gens, la perspective d’un vaccin est une lueur d’espoir, et le moyen le plus sûr et le plus rapide de retrouver une vie normale. En général, sa mise au point prend des années, mais face aux souffrances causées par la pandémie, les scientifiques s’efforcent d’accélérer le processus. L’essai thérapeutique de l’Imperial College est l’un des quelque 150 programmes en cours dans le monde entier. Une autre étude britannique, menée par l’Université d’Oxford, est encore plus avancée, et pourrait produire un vaccin d’ici la fin de l’année, voire dès le mois de septembre. Le retour d’un mouvement contre les vaccins Pourtant, ces efforts sans précédent risquent d’être sapés par le regain de popularité du mouvement antivaccination, qui a pris de l’ampleur dans le monde entier depuis le début de la pandémie. Les théories du complot et la désinformation, diffusées massivement sur les réseaux sociaux, ont alimenté la méfiance envers le vaccin contre le coronavirus. De ce fait, quelle que soit la date de mise à disposition d’un vaccin, le plus grand des défis pourrait bien être de convaincre le public de l’adopter. Près d’un tiers des Britanniques pourraient refuser de se faire vacciner contre le virus, selon un sondage publié la semaine dernière. Ce sondage, mené par YouGov pour le Centre de prévention de la diffusion de contenu à caractère haineux sur internet, indique que 6% des répondants refusent catégoriquement un vaccin, et 10% ne l’accepteront «probablement pas» (15% sont indécis). L’enquête montre aussi que les personnes qui suivent l’actualité sur les réseaux sociaux plutôt dans les médias traditionnels ont davantage tendance à rejeter l’idée d’un vaccin. Ces résultats risquent «d’entraver la capacité d’un vaccin à contenir la propagation de la COVID-19», estime le Centre. D’autres pays concernés Des sondages effectués dans d’autres pays révèlent des pourcentages similaires de sceptiques quant à l’utilisation d’un vaccin. L’Allemagne est depuis longtemps un terreau fertile pour le mouvement antivaccination. Des sondages menés par l’Université d’Erfurt en collaboration avec l’Institut Robert Koch et d’autres organismes de santé publique montrent que le pourcentage d’Allemands prêts à se faire vacciner contre le coronavirus est en baisse: il est passé de 79% en avril à 63% la semaine dernière. «Même avec un vaccin parfaitement fonctionnel, cela pourrait s’avérer insuffisant pour atteindre l’immunité collective», avertit la chercheuse Cornelia Betsch dans un entretien accordé au Washington Post. Aux États-Unis, une grande partie de la population déclare ne pas vouloir se faire vacciner contre le coronavirus. Fin mai, un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montrait que seule la moitié des sondés était favorable à un vaccin, tandis que 20% le refusaient catégoriquement. D’après ce sondage, le scepticisme vis-à-vis d’un vaccin contre le coronavirus est particulièrement fort dans la communauté afro-américaine. Seuls un quart des Noirs disent envisager de se faire vacciner, et 40% refusent cette idée. Beaucoup de Noirs américains se méfient du système de santé, du fait du lourd passif du pays en matière de racisme et des discriminations et mauvais traitements subis de la part des institutions médicales. Selon les scientifiques, pour parvenir à l’immunité collective, plus de 70% de la population doit être immunisée, afin de protéger les personnes qui n’ont pas encore été infectées par le virus. Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national de lutte contre les allergies et les maladies infectieuses, a récemment déclaré que si une grande partie de la population refusait de se faire vacciner, les États-Unis auraient «peu de chances» d’atteindre un taux d’immunité collective suffisant pour empêcher le coronavirus de se propager. «Il y a une attitude anti-scientifique, anti-autorité et antivaccination qui se répand largement chez certaines populations dans ce pays. Ce pourcentage est alarmant, relativement parlant», soulignait-il sur CNN. «Nous avons beaucoup de travail à faire» pour convaincre ces personnes de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins, a-t-il conclu.

picture alliance via Getty Images Une manifestante porte un panneau signalant son opposition à un vaccin contre le coronavirus, lors d’un rassemblement, le 2 mai 2020, à Stuttgart, en Allemagne.

Une volonté de trouver rapidement un remède Au début de la pandémie, on pouvait espérer que la hausse du taux de mortalité à l’échelle mondiale et le bouleversement massif de la vie quotidienne provoqués par le coronavirus mettraient un terme au mouvement antivaccination. «Les gens avaient hâte qu’un vaccin soit trouvé», se souvient le Dr Peter Hotez, doyen de la National School of Tropical Medicine de l’Université de Baylor, à Houston, et codirecteur du Centre pour le développement des vaccins de l’Hôpital pour enfants du Texas. «Je pensais que les gens se rendraient compte de ce que cela fait de vivre sans vaccin, alors qu’eux ou leurs proches étaient exposés à une menace grave, que cela ouvrirait une nette brèche dans les rangs du mouvement antivaccination. Je crois que cela a été le cas pendant un mois, avant qu’ils ne réussissent à rallier leurs troupes et à retourner les choses à leur avantage.» Aux États-Unis et dans d’autres pays, le mouvement antivaccination s’est allié à des groupuscules d’extrême droite pour manifester contre les restrictions imposées par le confinement, la distanciation physique et les autres mesures prises contre le coronavirus, en faisant de l’opposition aux vaccins l’expression d’une liberté individuelle. La stratégie de communication de certains gouvernements, qui insistent sur la vitesse à laquelle les scientifiques œuvrent à développer et faire approuver un vaccin, alimente aussi la peur d’un travail bâclé, véhiculant l’image d’un remède dangereux. «Nous n’avons toujours pas pris de mesures significatives pour contrer ces mouvements», souligne le Dr Hotez. «Ils sont globalisés, mieux financés, et au lieu de perdre de la vitesse pendant la pandémie de coronavirus, ils se sont renforcés, car leurs partisans ont su exploiter la crise.»

JUSTIN TALLIS via Getty Images Une manifestante brandit une pancarte portant un slogan antivaccination pendant une manifestation contre le confinement lié au coronavirus à Hyde Park, à Londres, le 16 mai 2020