En pleine épidémie de coronavirus, le catalogue numérique des collections de plus de 500 établissements du monde entier, mis à disposition gratuitement par Google, semble très pratique. Et ce, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

La Tate, à Londres. Le MoMa, à New York. Le musée d’Orsay, à Paris. Parmi les lieux répertoriés, une large sélection d’institutions emblématiques, mais aussi toute une série de monuments historiques. Le HuffPost vous propose ci-dessous une liste non-exhaustive d’endroits à visiter, sans sortir de chez soi.

1. Le Metropolitan Museum of Art, New York