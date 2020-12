Le Canadien de Montréal a ajouté un autre joueur d’expérience en mettant sous contrat le vétéran attaquant Corey Perry pour une saison, a annoncé l’équipe lundi.

«On n’a jamais trop de gros ailiers»... c’est probablement ce que le directeur général du CH, Marc Bergevin, s’est dit en ajoutant Corey Perry à sa formation, bien que les belles années de ce dernier soient derrière lui.

Perry, qui est âgé de 35 ans, a paraphé une entente à un volet qui lui rapportera 750 000 $.

Même si Perry n’est plus la menace offensive qu’il était au début de sa carrière, l’ailier de six pieds trois pouces et 205 livres peut encore contribuer sur un troisième ou quatrième trio, notamment avec ses épaules.

Son expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en fait aussi un candidat de choix pour encadrer la relève du Canadien. L’ancien choix de première ronde en 2003 a remporté la Coupe Stanley en 2007 avec les Ducks d’Anaheim en plus d’avoir participé à la finale en 2020 avec les Stars de Dallas.