La Corée du Nord affirme avoir réalisé un nouveau «test crucial»

ASSOCIATED PRESS Photo/Ahn Young-joon Un écran de télévision montre une photo d'archives d'un lancement de missile en Corée du Nord.

La Corée du Nord a affirmé samedi avoir réalisé un nouveau «test crucial» sur son site de lancement de satellites de Sohae, malgré une mise en garde des États-Unis à l’approche d’une fin d’année à hauts risques pour les relations entre les deux pays.

«Les données inestimables, l’expérience et les nouvelles technologies acquises au cours des derniers tests de recherche scientifique de la défense seront pleinement utilisées pour le développement d’une autre arme stratégique», a estimé le chef d’état-major de l’armée nord-coréenne Pak Jon Chon après ce second essai mystérieux en huit jours depuis ce même site.

L’objectif est, selon lui, de «contenir et vaincre de manière définitive et fiable la menace nucléaire des États-Unis».

«Dans ce contexte de confrontation aiguë, les États-Unis et les autres forces hostiles ne passeront une fin d’année paisible que s’ils s’abstiennent de toute parole et acte nous visant», a-t-il encore prévenu, dans une déclaration publiée par l’agence officielle KCNA.

«Nous avons vu ces informations faisant état d’un essai, et nous nous coordonnons étroitement avec nos alliés sud-coréens et japonais», s’est borné à réagir le département d’État américain, à la veille d’une visite de cinq jours à Séoul et Tokyo de l’émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun.

Selon un porte-parole de l’Académie nationale des sciences de défense nord-coréenne cité par KCNA, ce «nouveau test crucial a été mené avec succès» sur la base de Sohae, samedi de 22H41 à 22H48. Il permettra d’«améliorer encore la dissuasion nucléaire stratégique fiable» de la Corée du Nord, a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

Ultimatum

Le même mystère avait entouré le «test très important» annoncé le week-end précédent par Pyongyang et censé changer le «statut stratégique» du pays reclus d’Asie de l’Est. Il avait été mené depuis ce site de la côte nord-ouest de la Corée du Nord également connu sous le nom de Tongchang-ri, dont le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait pourtant promis en 2018 la fermeture dans l’un des rares gages concrets dans les négociations sur le désarmement nucléaire.

Les Nord-Coréens ont déjà utilisé cette base pour plusieurs tirs de fusées condamnés par la communauté internationale, les moteurs de fusées pouvant être réadaptés sur des missiles de longue portée.

Frustré par le maintien des sanctions malgré trois sommets depuis juin 2018 avec le président américain Donald Trump, Pyongyang a fixé un ultimatum à Washington pour la fin de l’année et lui a récemment promis un «cadeau de Noël» empli de menaces faute de progrès.

«Il est très vraisemblable que le Nord lance quelque chose le jour de Noël et il pourrait le désigner comme un système de fusée alors que ce serait un missile balistique intercontinental», a déclaré à l’AFP le chercheur Ahn Chan-il, transfuge du Nord. «Les tests à Sohae pourraient être compris comme une forme de préparation.»