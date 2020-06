Mon copain est blanc, je l'aime, mais il y a une chose qu'il ne comprendra jamais

WIN-Initiative/Neleman via Getty Images Close-up of couple holding hands

Pendant chacune de nos 28 journées atrocement longues, je me suis appuyée sur lui et il m’a laissée faire. Un mois ou deux après que nous soyons rentrés chacun chez soi (je vis à Los Angeles, et à l’époque il vivait à Park City, en Utah), il a recommencé à boire. Cette fois-ci, il s’est appuyé sur moi jusqu’à ce qu’il puisse enfin devenir sobre quelques mois plus tard.

J’étais une épave, incapable d’arrêter de boire et de prendre des pilules. J’étais également en plein divorce et j’essayais désespérément de me rétablir pour le bien de mes deux jeunes fils. Il n’a pas essayé de me soigner. Au contraire, en tant que père de deux jeunes filles divorcé et nouvellement sobre, sa seule présence a simplement validé ce que je ressentais.

Je fais partie d’un groupe qui se réunit chaque semaine. Quatre d’entre nous sont des femmes noires qui sont en relation avec des hommes blancs. Quand nous avons su les détails de l’assassinat de Breonna Taylor par la police de Louisville au Kentucky, en mars dernier, lors d’une descente bâclée chez elle, nous avons tenu une sorte de réunion d’urgence. Nous devions parler de notre tristesse, de notre colère et de notre désespoir. Et poser des questions que nous ne nous sentirions pas vraiment à l’aise d’évoquer dans un autre espace.

Tant d’autres choses que nous avons partagées ont solidifié notre lien - des choses sacrées. Comme moi qui me tenais tristement à ses côtés en regardant ses deux parents mourir à quelques années d’intervalle. Et lui, qui est venu me voir pendant ces premières années incroyablement douloureuses après mon divorce, me faisant rire à travers mes larmes et me tenant dans ses bras quand je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer.

Si nos amis et nos familles trouvaient étrange de voir un gars blanc, amateur de plein air, blond et aux yeux bleus, lié si fortement à une fille noire et aux cheveux naturels qui travaillait en publicité, ils gardaient ça pour eux. Finalement, tout le monde a semblé accepter sans poser de questions ce qui était devenu évident pour Scott et moi dès le début; malgré les apparences, nous étions faits l’un pour l’autre.

La façon dont ses yeux se plissent lorsqu’il rit est un baume pour mon âme. Il est l’homme le plus gentil que j’aie jamais rencontré (désolé papa, mais c’est vrai), et je compte sur lui entièrement et complètement.

Je ne me souviens pas exactement de la première fois où j’ai senti cette fracture sociale dans notre relation. Est-ce que c’était en 2012, lorsque Jordan Davis a été assassiné à Jacksonville, en Floride, par un homme blanc pour avoir fait jouer de la musique trop fort? Ou bien en 2014, lorsque Michael Brown a été tué par un policier à Ferguson, dans le Missouri - un meurtre qui a déclenché de nombreuses émeutes dans la région.