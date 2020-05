«Conversations entre adultes»: enfantillages politiques

Varoufákis part alors à la recherche d’alliés politiques pour tenter de relancer l’économie de son pays, et trouver quelques compromis en ce qui a trait aux mesures d’austérité que l’Europe veut lui imposer relativement au remboursement de sa dette, lesquelles auraient des conséquences humaines et sociales pour le moins significatives.

Le pêcheur et l’espadon

Très rapidement, Conversations entre adultes nous confronte aux jeux de coulisses, aux oppositions et aux contradictions du monde politique. Il y a souvent une différence marquée entre ce qui est affirmé et promis en privée et ce qui est ensuite déclaré aux journalistes - et au monde entier.

Une situation qui Varoufákis tenait à souligner avec son livre, lui qui fut passablement écorché par la presse, qui a privilégié la version de ses homologues l’ayant décrit comme un négociateur inflexible et de mauvaise foi, entre autres qualificatifs.

L’ironie du titre se fait d’ailleurs sentir lors de chaque rencontre entre Yánis et l’Eurogroupe, qui réunit mensuellement - et informellement - les ministres des Finances des États membres de la zone euro. D’un côté, Yánis tente de faire valoir les intérêts de son peuple. De l’autre, ses contemporains veulent lui imposer une entente qu’ils n’accepteraient jamais eux-mêmes.

Aléxis comparera justement la relation de son gouvernement avec le reste de l’Europe à celle d’un pêcheur ayant attrapé un espadon, alternant entre la force et une souplesse illusoire pour arriver à ses fins.

Âgé de 86 ans au moment du tournage, Costa-Gavras met en lumière les dessous de cette tragédie sociale sur un ton grinçant, soulignant à gros traits tout le ridicule de la situation en nous faisant ressentir l’exaspération d’un homme se battant au bout du compte pour éviter que l’histoire ne se répète. Une leçon que le continent européen devrait pourtant connaître mieux que quiconque.

Entêtement, soif de pouvoir, mépris, pièges politiques; le portrait que dresse Conversations entre adultes de la façon dont nos dirigeants influencent notre destin est encore plus rebutant que ce qu’on pourrait s’imaginer. Et à cet égard, Costa-Gavras ne se gène pas pour écorcher plusieurs figures importantes de la scène - car il s’agit au final d’un spectacle, d’une farce - politique européenne.

Une oeuvre aussi frustrante que fascinante.