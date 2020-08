Voici ce qu'il faut savoir sur la convention démocrate

La ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, accueille la convention, mais Joe Biden , le vice-président de Barack Obama, acceptera finalement sa nomination depuis chez lui, dans le Delaware. Le candidat a annoncé mardi qu’il choisissait la sénatrice californienne Kamala Harris pour être sa vice-présidente, après un processus de sélection qui a traîné en longueur. Parmi les colistiers potentiels, on comptait de nombreuses femmes de couleur et figures politiques de premier plan.

Au moment de l’annonce du report, Joe Biden avait déclaré à la chaîne MSNBC qu’il était “difficile d’envisager” le maintien de la convention en juillet et ajouté que les responsables démocrates devaient ”écouter les scientifiques”, c’est-à-dire éviter les grands rassemblements à cause du coronavirus.

Les discours les plus importants seront retransmis de 21h à 23h, heure locale (22h à minuit au Québec), quatre soirs d’affilée, mais il y aura aussi des événements en journée à partir de 9 heures (10h au Québec). La convention sera diffusée sur le site du comité démocrate et les principales chaînes américaines, réseaux sociaux et services de streaming.

Que se passe-t-il habituellement à la convention?

La convention quadriennale pour la nomination du candidat à la présidence attire en général des dizaines de milliers de délégués, de cadres du parti et de journalistes qui affluent dans la ville accueillant l’événement.

Pendant quatre jours, divers événements et réunions politiques permettent de définir le projet présidentiel du parti. Les délégués et super délégués se rassemblent pour nommer officiellement les candidats à la présidence et la vice-présidence. Les personnes présentes réagissent aux discours les plus notables par des exclamations enthousiastes et des applaudissements.

Joe Biden a obtenu le soutien d’un nombre suffisant de délégués pour être nommé en juin, après les primaires dans les différents États.