«Tout le monde est en train d’essayer de récupérer ça, a-t-il poursuivi. Je vous annonce que demain on va avoir une chronique de la droite identitaire qui va s’en prendre au fait qu’on s’attaque au grand poète Félix Leclerc. Si ça avait été écrit par Mohamed el Kamel ce poème-là, je te dis que la position aurait été complètement différente. […] Après ça, tu prends la gauche identitaire qui dit: “Le chômage, ça n’a pas de bon sens de dire que quand on ne travaille pas, c’est une façon de tuer quelqu’un.” Et ensuite de ça, on l’a vu déjà ce matin, les professeurs s’en donnent à coeur joie pour contester […] la loi 40.»

Toujours au 98,5 FM, Alexandre Taillefer a toutefois tenu un discours plus nuancé. «C’est un magnifique poème de Félix Leclerc, a-t-il lancé, mais vous n’allez pas me faire accroire que si on veut enseigner Félix Leclerc, on pourrait pas commencer par Moi, mes souliers.»

Les 100 000 façons de tuer un homme : paroles

Sur les cent mille façons de tuer quelqu’un

La plus dangereuse c’est le coup de fusil

La plus onéreuse c’est le coup de canon

Ça demande une équipe entraînée au bruit

Y’a toujours la corde dite pendaison

Pour le noeud coulant faut avoir le don.



Sûre que la noyade attire les moroses

Mais pas garantie parce que l’eau réveille

Y’a le bon vieux poison mais là faut la dose

Pas assez tu dors, un peu trop tu veilles.



Le gaz est plus propre, pas de commentaires

Mais à tout instant gare au courant d’air

Non je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme

C’est de l’empêcher de travailler en lui donnant de

l’argent.



Le rasoir ma foi cette saloperie

A ses fanatiques parce que c’est tranchant

La hache le couteau et la scie aussi

Mais c’est un domaine bourré d’accidents

Très peu efficace est la collision

Ça brise une face, laisse des lésions

Pour mourir de soif faut la volonté

Le dégoût de l’eau, surtout la santé

Non vraiment j’y tiens la meilleure façon de tuer un homme

C’est de le payer à ne rien faire.



Entre mourir d’amour ou bien mourir de rire

La plus achalandée c’est difficile à dire

Les deux finissent en spasmes en soubresauts en transes

Mais les deux sont jeudis

Le rire toujours comique

Et l’autre romantique.



La chaise électrique c’est très indécent

Sauter dans le vide pas toujours prudent

Étrangler quelqu’un c’est perdre ses sens

Le trancher c’est pire c’est les sans dessus dessous.



Non vraiment je reviens aux sentiments premiers

L’infaillible façon de tuer un homme

C’est de le payer pour être chômeur

Et puis c’est gai dans une ville ça fait des morts qui

marchent.