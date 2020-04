Les contrôles de température sont-ils efficaces pour arrêter la propagation du coronavirus?

Les habitants de la plupart des pays au monde sont présentement confinés à la maison afin de ralentir la propagation de la COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Alors que nous restons isolés et que nous pratiquons la distanciation sociale, de nombreuses personnes réfléchissent à ce à quoi la société pourrait ressembler une fois que les restrictions seront assouplies et quelles mesures de sécurité aideront à assurer la sécurité de la population.

L’une des stratégies qui fait son apparition en ce moment est la prise de la température pour vérifier la présence de la fièvre — une tactique utilisée entre autres à Wuhan, en Chine. La procédure est également en marche aux États-Unis: Amazon a annoncé qu’elle utiliserait des caméras thermiques pour vérifier la température de ses employés, et certains employés d’épicerie subissent actuellement des vérifications avant de se présenter à leur travail.

Une fois que le nombre d’infections commencera à décliner, nous pourrions commencer à voir ces mesures à plus grande échelle. Les parcs Disney envisagent entre autres de vérifier la température des clients, une fois les restrictions levées.

Mais les contrôles de température constituent-ils vraiment le meilleur moyen de surveiller et de contrôler la propagation du coronavirus?

Selon certains experts en maladies infectieuses, la méthode comporte de nombreuses lacunes et ne devrait pas être la seule mesure pour faire face à la pandémie une fois les activités reprises.

Les contrôles de température à grande échelle pourraient ne pas détecter tous ceux qui ont la COVID-19

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les symptômes de la COVID-19 peuvent se développer entre deux et 14 jours après l’exposition — ce qui signifie que quelqu’un peut avoir le virus sans le savoir.

«La période d’incubation... est variable selon les patients», a déclaré Jai Marathe, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Boston Medical Center et professeur adjoint à la Boston University School of Medicine. «Pendant ce temps, le virus se multiplie. Une fois qu’il atteint un niveau critique, le corps réagit avec des symptômes robustes. Le temps requis pour que cela se produise est variable selon les patients, et dans le cas de la COVID-19, l’un des symptômes les plus courants rencontrés par les patients est la fièvre.»

Si on peut s’attendre à constater une fièvre dans de nombreux cas, les experts ont également appris qu’il n’y a aucune garantie qu’elle sera présente pour tout le monde. La COVID-19 ne produit pas les mêmes symptômes chez chaque patient (et une grande partie des cas peuvent être asymptomatiques). Une étude publiée dans le Journal de l’American Medical Association, qui a analysé les cas de 5 700 personnes gravement malades atteintes de la COVID-19 dans la région de New York, a révélé que les deux tiers d’entre eux n’avaient pas de fièvre.

«Bien que la fièvre soit l’une des manifestations les plus courantes de l’infection par le SRAS-CoV-2, elle n’est pas universelle», a déclaré Stephen P. Juraschek, médecin au Beth Israel Deaconess Medical Center et professeur adjoint de médecine à la Harvard Medical School. «Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de prédire si oui ou non une personne sera symptomatique et quels seront ses symptômes.»

On ne sait pas combien de personnes infectées par le coronavirus sont des «propagateurs silencieux» asymptomatiques, mais les scientifiques estiment que ce nombre est considérable.

«La réponse immunitaire du corps joue un grand rôle dans la gravité de l’infection», a déclaré Marathe. «La défense immunitaire, chez certains individus, est capable de protéger le patient contre la manifestation de symptômes, ce que nous appelons “asymptomatique”. La réponse immunitaire est également influencée par d’autres facteurs comme l’âge [et] les conditions médicales sous-jacentes.»

C’est pour cette raison que Juraschek affirme que les contrôles de température ne sont pas toujours efficaces.

«On peut ainsi ne pas détecter les cas asymptomatiques, légers ou différés», a-t-il déclaré. «Donc, bien que mieux que rien, de telles approches ne remplacent pas d’autres interventions essentielles comme le fait de se laver les mains, de pratiquer la distanciation sociale (2 mètres de distance), d’utiliser un masque ou de se couvrir la bouche lorsque l’on tousse.»

Natasha Chida, directrice adjointe du programme de bourses pour l’unité des maladies infectieuses et professeur adjoint de médecine à Johns Hopkins, a également souligné les lacunes des contrôles de température.

«Cela ne peut pas nuire de mettre en place des contrôles de température dans les lieux publics pour empêcher les personnes qui sont symptomatiques de contaminer les autres», a affirmé Chida. «Mais je pense que certaines personnes qui sont infectées et qui n’ont pas encore de symptômes — ou qui ne vont pas manifester de symptômes vont finir par vous échapper.»

Nuthawut Somsuk via Getty Images

Les contrôles de température peuvent être difficiles pour les entreprises

En plus de l’accès à de l’équipement de protection individuelle, qui serait nécessaire pour mettre en œuvre des contrôles de température à grande échelle — dont une grande partie est difficile à acquérir pour le moment —, les entreprises pourraient être confrontées à des obstacles logistiques.

«Beaucoup d’entre nous n’ont pas de thermomètres à la maison et présentement, il est difficile de s’en procurer un sur le marché», a déclaré Marathe.

«On ne semble pas avoir bien réfléchi à la logistique entourant le moment auquel vous vérifiez la température de quelqu’un et à qui vous le faites», a poursuivi Marathe. «Par exemple, à quelle fréquence la vérifiez-vous? Qu’en est-il des employés qui prennent des médicaments comme le Tylenol pour les maux de tête ou l’arthrite, chez qui une fièvre peut être inhibée?»

Chida a également des questions:

«Qui va prendre les températures? Les gens vont-ils mesurer leur propre température? Si vous utilisez des thermomètres oraux, vous en aurez besoin de plusieurs. Si vous utilisez des scanners auriculaires ou frontaux, ceux-ci peuvent ne pas être fiables si vous ne les utilisez pas correctement. Concrètement, cela peut dépendre de la taille de l’entreprise.»

D’autres mesures de sécurité pourraient être efficaces

Les experts ont constaté que les contrôles de température ne devraient pas constituer l’unique méthode de surveillance et de prévention de la propagation du coronavirus. Et pour l’instant, le fait de demeurer éloignés les uns des autres pourrait encore être notre meilleur allié.

«Quand les choses vont se rétablir, nous allons devoir continuer à pratiquer la distanciation sociale jusqu’à ce que nous ayons de meilleures mesures de recherche des contacts et davantage de substances thérapeutiques disponibles», a déclaré Chida. «Si les gens se retrouvent dans un espace public, ils vont devoir continuer à demeurer à deux mètres les uns des autres.»

Juraschek a avancé que la généralisation des tests de détection des infections et des contacts sera également essentielle.

«Le dépistage est un outil essentiel pour le suivi des cas, l’isolement des cas positifs et l’estimation de la charge de morbidité dans la communauté», a déclaré Juraschek. «À bien des égards, cela peut aider à prédire où nous en sommes dans la pandémie, en termes de taux de propagation de l’infection et d’immunité collective.»

Mais les tests de dépistage des virus ne sont pas infaillibles, a souligné Juraschek, car quelqu’un qui est négatif aujourd’hui pourrait devenir positif demain.

Le test d’anticorps, ou le fait d’être en mesure de détecter si quelqu’un a déjà été infecté par la COVID-19, est également utile, mais ce n’est pas non plus une solution parfaite. La durée de la période pendant laquelle une personne qui s’est rétablie du coronavirus obtiendrait un résultat positif au test des anticorps varie d’une personne à l’autre et parfois, vous pouvez obtenir un faux négatif, a déclaré Marathe.

En outre, Marathe a expliqué que «nous ne disposons pas d’informations suffisantes pour déterminer si la présence d’un anticorps signifie que l’individu est protégé contre le virus.»

En fin de compte, certaines des meilleures pratiques pour limiter la propagation de l’infection sont déjà à notre portée. Cela comprend le fait de rester à la maison si vous vous sentez malade, de vous laver les mains correctement, de vous couvrir lorsque vous toussez et de porter un masque dans les lieux publics.

«Certaines formes de dépistage entraîneront probablement une détection plus rapide des [personnes] symptomatiques et, à tout le moins, rendront les employés plus conscients et plus susceptibles de surveiller eux-mêmes leurs symptômes avant de se présenter au travail», a déclaré Juraschek. «Cependant, comme mentionné précédemment, ces approches ne sont pas infaillibles et d’autres précautions hygiéniques et publiques doivent être appliquées.»

Les experts en apprennent encore sur le nouveau coronavirus. Les informations contenues dans cet article sont celles qui étaient connues ou disponibles au moment de la publication, mais il est possible que les indications concernant la COVID-19 changent à mesure que les scientifiques en découvriront davantage sur le virus. Veuillez consulter les Centers for Disease Control and Prevention pour les recommandations les plus récentes.