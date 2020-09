Contracter la COVID-19 et la grippe en même temps? Ça peut être mortel.

Des experts en santé préviennent que les gens peuvent contracter la grippe et la COVID-19 en même temps, et que les conséquences peuvent être mortelles.

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur le vaccin antigrippal de cette année, la directrice médicale de la santé publique en Angleterre, la professeure Yvonne Doyle, a averti que les personnes à haut risque de grippe sont également les plus exposées à la COVID-19.

Une nouvelle étude financée par la santé publique anglaise a révélé que les personnes infectées par la grippe et la COVID-19 en même temps sont presque deux fois plus susceptibles de mourir que celles seulement atteintes de la COVID-19.

Avec la grippe et la COVID-19 susceptibles de circuler en même temps cet hiver, les experts craignent que les virus puissent avoir un impact significatif sur la demande en services de santé, ainsi que sur les taux de maladie et de décès. Ils exhortent les personnes à risque à se faire vacciner.

Malte Mueller via Getty Images

La recherche, portant sur les cas entre janvier et avril de cette année, a également révélé que les personnes infectées par les deux virus étaient plus à risque de développer une maladie grave. La plupart des cas de co-infection concernaient des personnes âgées et un peu moins de la moitié d’entre elles sont décédées.

Cela dit, la probabilité qu’une personne contracte à la fois la grippe et la COVID-19 semble faible. Sur 19 256 personnes testées à la fois pour la grippe et le coronavirus, 58 personnes présentaient une co-infection.

Dans l’ensemble, 43% des cas de COVID-19 et de grippe sont décédés, contre 27% de ceux qui ont été testés positifs pour le coronavirus seul.

On doit garder en tête que l’étude a utilisé des données de personnes qui ont reçu un résultat positif au test pour la grippe et la COVID-19 de janvier à avril de cette année. Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint du ministère de la Santé et des Affaires sociales, déclare que la grande majorité des tests de COVID-19 n’étaient pas effectués dans la communauté, uniquement chez les patients hospitalisés.

«Il y a de multiples raisons pour lesquelles c’est une mauvaise idée d’avoir la COVID-19 et la grippe en même temps», affirme-t-il. Les personnes qui ont les deux doivent rester à l’hôpital plus longtemps, ont un plus grand risque d’en décéder, et des études chez la souris ont également démontré des «effets négatifs».

Le Royaume-Uni a l’un des taux les plus élevés de vaccination contre la grippe et, l’année dernière, les deux tiers des personnes éligibles en ont reçu un.

Son efficacité était de 42,7% la saison dernière, explique le professeur Doyle, notant que même s’il ne prévient pas toutes les infections, «vos symptômes sont moins intenses» si vous avez reçu le vaccin et attrapez la grippe.

En Angleterre, la grippe tue en moyenne 11 000 personnes chaque année. La saison grippale de l’année dernière a été considérée comme «à impact moyen», avec de faibles niveaux circulant dans la communauté au début de la saison, mais on estime que 8000 personnes en sont tout de même mortes.

Le professeur Doyle explique qu’il existe des preuves suggérant que la grippe et la COVID-19 pourraient se faire concurrence, ce qui signifie que ceux dont le test est positif pour la grippe sont moins susceptibles d’avoir un résultat positif au test de la COVID-19. L’étude de la santé publique britannique a révélé que le risque d’obtenir un résultat positif au test pour le coronavirus était 68% inférieur parmi les cas positifs de grippe.

Certaines personnes pourraient considérer cela comme un signe que si elles contractent la grippe, elles ne tomberont pas malade de la COVID-19 si elles entrent en contact avec une personne infectée. Mais il faudrait plutôt tenir compte de ce fort avertissement du professeur Doyle: «Si vous contractez les deux, vous avez de graves problèmes.»

Comme ils peuvent être très similaires, les personnes qui présentent des symptômes de la grippe ou de la COVID-19 doivent demeurer confinées. Vous ne devriez faire le test de la COVID-19 que si vous avez une nouvelle toux continue, une température élevée, ou la perte ou une modification de votre odorat ou votre goût.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l’anglais.