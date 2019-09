À quand une contraception hormonale pour les hommes?

La contraception hormonale féminine existe depuis les années 1960. Si cette découverte a été vécue comme une libération pour de nombreuses femmes, elle est aussi devenue, au fil des années, une charge mentale de plus pour elles. Aujourd’hui, près de 60 ans plus tard, il n’existe toujours aucune contraception masculine officielle, autre que le condom (dont le taux d’efficacité réel est seulement de 82%) et la vasectomie (une procédure qui peut faire peur).

Depuis plusieurs années, les recherches en la matière se multiplient, mais les résultats prometteurs se font toujours attendre. En cette Journée mondiale de la contraception, le HuffPost Québec s’est intéressé aux différentes avenues qui pourraient être offertes bientôt aux hommes... et à ce qu’elles pourraient représenter pour les femmes.

Le gel contraceptif

Les premières études sérieuses sur le sujet datent du début des années 2010, relate la Dre Édith Guilbert, médecin conseil à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Au départ, il s’agissait d’une injection de testostérone, que les hommes devaient se faire toutes les semaines. Mais les effets secondaires (acné, changements d’humeur, lipides sanguins, problèmes de prostate) étaient trop importants. On a donc ajouté des doses de progestatifs. Mais la partie «injection hebdomadaire» posait toujours problème, explique Dre Guilbert.

Le National Institute of Child Health and Human Development, aux États-Unis, a donc développé un gel à base de progestatifs et de testostérone. Les hommes doivent appliquer ce produit sur la peau, sur le haut des bras et les épaules, tous les jours. Ce projet de recherche est actuellement dans la deuxième phase de développement, c’est-à-dire qu’il est présentement testé auprès de 400 couples. Ce serait le plus prometteur en ce moment, selon la médecin conseil de l’INSPQ.