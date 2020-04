Le consul de Chine à Montréal riposte aux accusations visant son pays

«Quand on est dans l’impasse, ça arrive que certains veulent détourner l’attention et trouver un bouc émissaire, a-t-il poursuivi. Certains d’entre eux ne connaissent pas la vérité, c’est normal, mais il y a aussi des personnes qui font ça avec de mauvaises intentions. [....] Instrumentaliser l’épidémie pour faire de la stigmatisation n’est pas conforme à la morale et est inhumain.»

Plusieurs États ont reproché tout récemment au gouvernement chinois d’avoir caché des renseignements sur la propagation du coronavirus, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le consul général estime qu’il est «inévitable d’avoir des imperfections en matière de chiffres et de gestion» et qu’il est toujours possible de trouver «quelque chose à améliorer et des chiffres plus précis après le choc».

Cependant, il a tenu à rappeler la chronologie. En décembre, un cas de pneumonie d’origine inconnue a été détecté pour la première fois à Wuhan. Le 27 décembre, cette pneumonie a été diagnostiquée sur trois cas. Le 3 janvier, la Chine notifiait l’OMS et ainsi de suite...

«Selon ce bilan, la Chine a toujours été ouverte, transparente et responsable dans tous ses efforts, a plaidé M. Chen. Mais rien n’est parfait.»

Enfin, il a reconnu que les échanges économiques entre le Canada et la Chine seront durement affectés jusqu’à ce que des progrès importants soient enregistrés dans la lutte à la COVID-19.

«On peut voir une lueur d’espoir au bout du tunnel, a conclu le représentant de la République populaire. La Chine a repris 89 pour cent de ses activités économiques.»

Il a même appelé les entreprises québécoises et canadiennes à participer à la prochaine grande Foire commerciale Guangzhou du 15 au 24 juin, mais... en ligne, de façon virtuelle.

