Le confinement est à la source d'une plus grande frugalité, selon un sondage

Les résultats du sondage mené en ligne auprès de 1000 Québécois adultes, par la firme MBA Recherche, indiquent que plus de la moitié des consommateurs ont pris le soin de comparer les prix entre les produits et même entre les commerces, du 15 mars au 15 avril dernier.

Le directeur de l’Observatoire de la consommation responsable et vice-doyen à la recherche à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM), Fabien Durif, relève aussi une tendance à reporter les dépenses importantes, comme l’achat d’un véhicule et des vacances.

«On sent que la plupart des citoyens sont sur un mode un peu d’attente: je réfléchis, j’économise, parce que je ne sais pas exactement ce qui va se passer», explique-t-il.

Une certaine insécurité financière semble plus particulièrement présente chez les plus jeunes, les étudiants et les célibataires, qui composent justement avec les plus hauts niveaux d’anxiété.

Globalement, 23 % des répondants s’inquiétaient de ne pas pouvoir payer leurs principaux frais mensuels.

Un certain ralentissement

Une tendance au ralentissement se dégage aussi des données, surtout parmi les femmes et les couples: 73,3 % des personnes sondées ont cherché à prendre le temps de savourer les choses simples.

Plusieurs ont aussi voulu renouer avec la simplicité. Par exemple, 57,5 % d’entre elles ont cherché à désencombrer chez eux.