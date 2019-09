«Il doit bien être 17h quelque part dans le monde». C’est le genre de phrases que vous pourriez entendre davantage au Saguenay Lac-Saint-Jean et dans la Capitale-Nationale, citées parmi les régions où on boit le plus d’alcool au Québec, selon un palmarès Éduc’alcool dévoilé mercredi.

Les champions québécois de la modération sont plutôt les Gaspésiens et les Madelinots, qui boiraient en moyenne moins de cinq verres par semaine, respectant les recommandations de l’organisme gouvernemental. Pas mal du tout pour un secteur qui était classé au 10e rang lors du plus récent sondage CROP Éduc’alcool réalisé en 2017. À noter, cependant, que c’est la deuxième région où on voit le plus de barrages policiers, décourageant peut-être ces Québécois majoritairement automobilistes à boire.

À l’inverse, ce sont les Saguenéens qui enfilent le plus de consommations, même si ironiquement, ce sont aussi eux qui connaissent le mieux le slogan «la modération a bien meilleur goût», avec les citoyens du Bas-Saint-Laurent.

Au palmarès des buveurs suivent les résidents de la Capitale-Nationale qui, d’ailleurs, lèvent du coude beaucoup plus qu’il y a deux ans. S’ils étaient considérés comme les consommateurs d’alcool les plus modérés de la province en 2015, ils viennent de dégringoler jusqu’au 15e rang du palmarès de la modération. C’est aussi dans cette région qu’on se ressert le plus fréquemment et qu’on boit le plus à la maison.

Les Montréalais, quoique reconnus comme des fêtards, arrivent en milieu de peloton, au 8e rang. C’est cependant dans la métropole que l’on consomme le plus dans les bars et que l’on mélange le plus alcool et cannabis.

Palmarès 2019 de la modération :

1. Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

2. Estrie

3. Lanaudière, Laval et Montérégie

6. Bas-Saint-Laurent

7. Laurentides

8. Montréal

9. Mauricie

10. Abitibi-Témiscamingue, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et Côte-Nord

14. Outaouais

15. Capitale-Nationale

16. Saguenay Lac-Saint-Jean

Non disponible : Nord-du-Québec

Les régions où l’on combine le plus alcool et cannabis

1.- Montréal

2.- Outaouais

2.- Saguenay-Lac-Saint-Jean

4.- Chaudière-Appalaches

4.- Laurentides

6.- Montérégie

7.- Mauricie

8.- Centre-du-Québec

8.- Lanaudière

10.- Abitibi-Témiscamingue

10.- Bas-Saint-Laurent

10.- Laval

13.- Côte-Nord

14.- Estrie

15.- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

16.- Capitale-Nationale

Les régions où l’on fréquente le plus les bars

1.- Montréal

2.- Laval

2.- Outaouais

2.- Saguenay-Lac-Saint-Jean

5.- Centre-du-Québec

5.- Laurentides

7.- Bas-Saint-Laurent

8.- Chaudière-Appalaches

8.- Mauricie

10.- Capitale-Nationale

10.- Estrie

12.- Côte-Nord

12.- Montérégie

14.- Abitibi-Témiscamingue

14.- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

16.- Lanaudière

Plus de 6700 répondants ont participé au sondage CROP-Éduc’Alcool.