Les consommateurs de drogues par injection auraient augmenté de 30% au pays

MONTRÉAL — Alors que la crise des opioïdes sévit, des chercheurs du Centre de recherche du CHUM ont dressé le portrait des consommateurs de drogues illicites par injection au Canada et calculé qu’ils auraient augmenté de 30 pour cent en cinq ans.

Dans cette étude, on peut lire qu’au pays, 172 000 personnes se sont injecté des drogues à des fins non médicales (ou dans un contexte non médical) en 2016, en hausse par rapport à quelque 130 000 personnes en 2011.

C’est la première fois que le nombre de ceux qui s’injectent des opioïdes et des stimulants — comme la cocaïne et la méthamphétamine — sont estimés par province et par territoire. Auparavant, des données globales pour le pays étaient disponibles, ainsi que pour certaines grandes villes comme Montréal et Toronto.

Les chercheurs ont aussi voulu voir si ces gens recevaient de l’aide.

Ils ont ainsi estimé l’offre de traitements au pays et calculé dans quelles provinces le plus grand nombre de seringues avaient été distribuées et combien de personnes y ont reçu un traitement agoniste pour traiter leurs dépendances aux opioïdes — le plus souvent la méthadone ou la naloxone.