Consigne élargie: pas de détour en vue pour rapporter ses contenants

Marina Herrmann via Getty Images Des points de collecte pour les bouteilles de vin et de spiritueux pourraient même être établis dans les stationnements de certaines SAQ. (photo d'archives)

La CSN se réjouit que la SAQ récupérera ses bouteilles de vin et de spiritueux près de ses établissements. La centrale syndicale va attendre de voir comment cela se traduira concrètement et suivra le dossier pour voir si cela pose des enjeux de sécurité.

«C’est ce à quoi on s’attendait. Une chose qui est importante pour nous, il ne faut pas oublier que l’implication des municipalités va être essentielle pour l’implantation», a rappelé André Bellavance, président de la Commission de l’environnement de l’UMQ et maire de Victoriaville.

Ces informations sont accueillies positivement par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui ont toutes deux participé aux travaux du projet de loi 65 qui vise à modifier la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective.



Pour le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), le délai est trop court pour implanter toutes les nouvelles procédures entourant la consigne élargie.

«Il y a des analyses d’impacts financiers, opérationnels et environnementaux à faire, des projets pilotes à évaluer, une réglementation à écrire, une modélisation et un plan de transition à définir, mais tout ça avec des moyens très limités, dans un délai beaucoup trop court et dans un contexte pandémique qui plus est», a affirmé Annick Van Campenhout, vice-présidente progrès en alimentation et développement durable au CTAQ.

«Nous n’avons pas droit à l’erreur, mais tout est en place pour risquer le dérapage à ce rythme-là: on ne roule pas à 100km/h sur une route verglacée avec des pneus d’été par -30 degrés. C’est pourtant l’impression étourdissante que nous avons», a-t-elle ajouté.

Un dépôt du plan demandé

Du côté de Québec solidaire et du Parti québécois (PQ), bien qu’ils appuient la consigne élargie, ils demandent que le plan proposé par les entreprises productrices soit rendu public.

«On est pour la modernisation, mais on déplore que le gouvernement élabore ces détails à huis clos, sans discussion avec les oppositions», a déclaré le porte-parole du PQ en matière d’environnement, le député Sylvain Gaudreault.

Mme Ghazal aimerait pour sa part savoir si une évaluation a été faite pour savoir combien de centres de dépôt il y aura au Québec. Elle soutient que plusieurs détails sont extrêmement importants afin d’assurer la réussite du projet et pour que les Québécois retrouvent une confiance dans le système de recyclage.