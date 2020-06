Les conservateurs veulent que les députés votent en personne au Parlement

«Quand les libéraux ne veulent pas de députés à Ottawa, je me méfie, avance Mme Bergen en entrevue. Quand ils veulent que les députés fassent leur travail dans un cadre agréable et lointain et où leurs pouvoirs sont dilués, où leurs responsabilités leur sont retirées, je suis très méfiante.»

Dans une lettre adressée au président des Communes, Anthony Rota, plus tôt ce mois-ci, Bergen a suggéré six options différentes comme placer les députés dans des files d’attente «pour» et «contre» dans une cour entourant la Chambre des communes d’où ils pourraient entrer individuellement au Parlement pour enregistrer leur vote.

M. Rodriguez juge que la position conservatrice n’a aucun sens, car elle obligerait les députés à faire de fréquents allers-retours entre leur circonscription et la capitale fédérale, augmentant du même coup la possibilité d’attraper la COVID-19 et de propager la maladie.

Les conservateurs réclament depuis plusieurs semaines la reprise des activités normales à la Chambre des communes. À l’heure actuelle, une cinquantaine de députés sont physiquement présents au Parlement. Le Bloc québécois s’est récemment rallié à cette idée après s’y être initialement opposé.

Le NPD s’y refuse quant à eux. Selon lui, les activités normales ne peuvent reprendre tant et aussi longtemps que le vote électronique des députés absents de la Chambre ne sera pas mis en place.

Entre-temps, les quatre formations ont convenu de tenir quatre fois par semaine des séances du comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 composé de l’ensemble des députés. Un petit nombre d’élus peuvent participer aux débats en personnes tandis que les autres doivent le faire de manière virtuelle.

La dernière séance s’est déroulée jeudi. Quatre sessions semblables sont prévues au cours de l’été.

Les activités normales doivent reprendre le 21 septembre.

Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota se dit convaincu que le vote électronique pouvait se faire en toute sécurité. Le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a été chargé de recommander une procédure précise pour ce faire d’ici la semaine prochaine.

Les conservateurs étaient ouverts à l’idée du vote électronique à la Chambre des communes, mais ils y sont maintenant opposés. «Je dirais que nous sommes progressivement devenus plus opposés à cette idée et plus méfiants», dit Mme Bergen.

La décision du premier ministre Justin Trudeau de se mêler aux milliers de manifestants protestant contre le racisme, à Ottawa, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

«C’était un signal clair pour les conservateurs que l’idée de fuir davantage toute reddition des comptes le préoccupe davantage que la santé et la sécurité, affirme Mme Bergen. Le Parlement a siégé pendant les guerres, la dépression et toutes sortes de crises et n’a pas eu recours au vote électronique. Tous les députés doivent être présents pour voter en personne et leur vote doit être enregistré comme tel.»

