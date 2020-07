Une recette qui va vous faire voir les petits pois différemment

Vous avez ce désir d’acheter vos légumes localement et d’encourager les producteurs d’ici. Vous vous rendez au marché Jean-Talon ou encore vous recevez votre panier local de légumes, mais tout au fond de ce panier se trouvent les grands oubliés, les légumes dont vous redoutez la présence. La simple évocation d’un radis vous tétanise? Un petit pois et vous voyez rouge?

Derrière les fourneaux, Saguenay Pedneault-Walton, chef du réputé restaurant Hoogan et Beaufort , s’est prêté au jeu sous la caméra du HuffPost Québec. Il va vous inspirer des recettes simples et délicieuses.

Cette semaine, on s’attaque aux petits pois. Non, ils ne servent pas seulement dans votre garniture de vol au vent ou comme accompagnement à un hot chicken bien mouillé. Ici, ils sont la vedette de notre salade avec au second rôle de la ricotta. Un mélange classique de la cuisine italienne.